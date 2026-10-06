La Joaqui rompió el silencio tras las incómodas preguntas de Wanda Nara a Luck Ra: "Tragicomedia"

MasterChef está resultando bastante más picante de lo que prometían sus recetas. Entre exparejas, preguntas incómodas y viejas internas que encuentran lugar frente a las cámaras, la cocina quedó por momentos en segundo plano. Y esta vez, Wanda Nara metió la cuchara donde más ruido podía hacer: la relación entre Luck Ra y La Joaqui.

Durante el programa, la conductora puso contra las cuerdas al cordobés al preguntarle directamente si alguna vez le habían sido infiel o si él había engañado a alguna pareja. Como era de esperarse, el intercambio no tardó en trascender la pantalla y terminó llegando hasta su ex.

La Joaqui se mostró superada cuando le preguntaron por Luck Ra

Recién llegada al país después de viajar junto a Tiago PZK, La Joaqui fue interceptada por las cámaras de Desayuno Americano y consultada por el interrogatorio que Wanda protagonizó con Luck Ra en pleno prime time: "El viaje estuvo hermoso, la pasamos increíble. No estuve viendo. Detox tecnológico", respondió la cantante, que de entrada intentó mantenerse al margen de cualquier polémica relacionada con su ex pareja.

Sin embargo, el cronista no se dio por vencido y fue directo al tema que buscaba: "¿Te llegó algún recorte? ¿Wanda es tu amiga? ¿Viste lo que le estuvo preguntando a Luck Ra?", quiso saber.

LUCK RA: "Yo siento que de la nada fui un monstruo" WANDA NARA: "No, un monstruo no, un cornudo. TE ICARDEARON?" LUCK RA: "Yo soy Wanda, mi ex vendría siendo Icardi y mi ex amigo es..." Wanda re directa y Luck Ra me parece que no entendió el concepto de icardear ME MEO 😭 https://t.co/fePs3meZFU — ' (@staylvnder) October 5, 2026

Lejos de alimentar una nueva guerra, La Joaqui sorprendió al contar que actualmente tiene una excelente relación con Wanda, pese a que entre ellas hubo algunas diferencias en el pasado: "Sí, la amo. Tuvimos nuestros roces. Ella es muy sincera, pero nos hemos juntado a charlar y ahora somos muy amigas", aseguró.

La reconciliación parece haber quedado sellada por completo. De hecho, semanas atrás la cantante lanzó una canción titulada Wanda Nara, dejando en evidencia que cualquier cortocircuito entre ambas quedó enterrado.

🗣️ LA JOAQUI LE RESPONDE A LUCK RA: "NO LE FUI INFIEL A NADIE" @DesayunoOk @PamelaDav https://t.co/ftMFHT2OtL — América TV (@AmericaTV) October 6, 2026

Pero faltaba la pregunta más incómoda: qué pensaba de que su flamante amiga aprovechara MasterChef para indagar a Luck Ra sobre infidelidades y relaciones pasadas. La cantante eligió no entrar en el barro y hasta defendió a Wanda: "Es su programa, se están cagando de risa. Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad: tragicomedia ", sostuvo.

Así, La Joaqui esquivó cualquier posibilidad de reabrir viejas heridas con Luck Ra y se mostró completamente ajena a las preguntas que ahora rodean a su ex. Mientras Wanda Nara aprovecha cada oportunidad para condimentar MasterChef con la vida privada de sus participantes, ella parece estar en otra: recién llegada de su viaje con Tiago PZK y decidida a mirar el espectáculo desde afuera.