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Casi veinte días de internación: cómo sigue la salud de Mirtha Legrand y el alarmante dato sobre su estado de ánimo

El nuevo parte médico y el detalle de cómo transita sus días en el Mater Dei.

05 Octubre de 2026 15:54
Mirtha Legrand se encuentra en plena mejoría de su neumopatía.
Mirtha Legrand se encuentra en plena mejoría de su neumopatía.

El sanatorio Mater Dei anunció que Mirtha Legrand continúa con una evolución favorable tras la internación que atraviesa desde hace 20 días, por una complicación neumonológica que sufrió a sus 99 años de edad.

"La señora Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando con su rehabiltiación kinesiológica", anunciaron en el parte que firmó el director médico de Mater Dei, Dr. Enrique Echagüe.

El parte médico del Sanatorio Mater Dei del 5 de octubre en relación a la internación de Mirtha Legrand.
El parte médico del Sanatorio Mater Dei del 5 de octubre en relación a la internación de Mirtha Legrand.

"Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido. De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico", anunciaron en la parte final de la comunicación emitida por Mater Dei.

Las buenas novedades médicas del parte también quedaron en claro a partir de las omisiones que hubo en este parte en relación a los anteriores, en los cuales también se le dio importancia al seguimiento nutricional y clínico de la paciente.

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La verdad detrás de los almuerzos de Mirtha Legrand y Juana Viale
Juana Viale y Mirtha Legrand.

El último sábado, en la emisión de su programa de El Trece en la actualidad en manos de su nieta Juanita Viale, la conductora suplente adelantó que su abuela "está en un cuarto común" y que se encuentra "bien" y "mejorando momento a momento y día a día". "Tiene sus días, como su carácter. Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando", le envió.

La diva de los almuerzos está internada desde el 18 de septiembre a partir de complicaciones que se generaron con una neumopatía que atraviesa y que nacieron durante una internación previa que tuvo a principios de septiembre, de la cual salió tras una semana.

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