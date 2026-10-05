Pampita llegó a Luján, pero desató una polémica: ¿Trampas y engaños en la peregrinación?

Como ya se convirtió en una tradición personal, Pampita volvió a participar de la peregrinación a Luján y compartió con sus seguidores buena parte de una jornada atravesada por la fe, el esfuerzo físico y la emoción. Sin embargo, después de llegar a la Basílica y celebrar haber caminado durante horas, apareció una inesperada polémica: se puso en duda el punto desde el que habría comenzado el recorrido y la acusaron de "hacer trampa".

El sábado, la modelo se sumó a los miles de fieles que caminaron hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján y fue registrando distintos momentos de la experiencia a través de sus redes sociales. Vestida con una campera negra con capucha y preparada para enfrentar las condiciones climáticas, antes de arrancar mostró incluso uno de sus trucos para soportar semejante cantidad de kilómetros: se colocó cinta en los talones para proteger sus pies y evitar lastimarse durante el trayecto.

Un año mas, Pampita volvió a participar de la peregrinación a Luján

Con el correr de las horas, Pampita publicó más material en los que se la pudo ver avanzando junto a otros peregrinos, muchos de ellos cubiertos con pilotos y capas para protegerse de la lluvia. También compartió una fotografía grupal dentro de una iglesia junto a otras mujeres que formaron parte de la caminata.

Finalmente llegó a la Basílica y eligió expresar la emoción del momento con una referencia musical: "Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla", escribió en sus redes sociales al compartir las estrofas de una canción interpretada por Mercedes Sosa.

Pampita mostró el paso a paso de su peregrinación a Luján

Hasta ahí, todo parecía quedar dentro de una nueva demostración de fe de la modelo. Pero el recorrido terminó convertido en tema de debate cuando desde Radio Rivadavia cuestionaron que Pampita hubiera realizado la peregrinación completa desde Liniers, punto tradicional de partida de la convocatoria: " Hace trampa Pampita . La banco porque incita a que otras vayan a Luján, pero sale de Moreno o General Rodríguez, no sale de Liniers", dispararon en el programa de Daniel Gómez Rinaldi, instalando la discusión sobre cuántos kilómetros había caminado realmente.

La propia Pampita había publicado que completó 47 kilómetros en aproximadamente 12 horas, un dato que tampoco pasó inadvertido. Desde Esta Mañana hicieron sus propios cálculos y señalaron que esa distancia equivaldría aproximadamente a comenzar el recorrido desde la zona de Merlo, por lo que volvieron a poner en duda que hubiera partido desde Liniers.

🔴 "PAMPITA HACE TRAMPA, PERO LA BANCAMOS PORQUE INCITA A LA GENTE A IR A LA PEREGRINACIÓN" 👉 Daniel Gómez Rinaldi (@drinaldioficial ) habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) sobre el recorrido que hizo la modelo hasta llegar a Luján y el conductor de Esta mañana no dudó en opinar. — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 5, 2026

El cuestionamiento tiene que ver con que la tradicional peregrinación a Luján tiene como punto de partida el Santuario de San Cayetano, en Liniers, desde donde los fieles recorren cerca de 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica. Bajo esa comparación, los 47 kilómetros publicados por Pampita indicarían que se incorporó algunos kilómetros después del inicio oficial.

De todas maneras, haber comenzado más adelante no significa que la modelo no haya realizado una extensa caminata hasta Luján: según su propio registro, estuvo 12 horas en movimiento y recorrió casi medio centenar de kilómetros. Pero el detalle alcanzó para que en la radio le bajaran algunos puntos a la hazaña y encendieran una discusión inesperada alrededor de una actividad que Pampita repite año tras año.