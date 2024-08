Cata explotó contra Alfa: lo tildó de viejo pelotu** y se la mandó a guardar

La rivalidad que comenzó tras la primera salida que tuvo Catalina Gorostidi de la casa más famosa de país con el sexagenario Walter "Alfa" Santiago que la rompió en la anterior edición de Gran Hermano, y que siguió cuando el famoso hombre de la bandana entró a jugar como invitado de la producción, no para de crecer. Es que, lejos de apaciguarse la situación con el fin del reality, su relación continuó en el streaming Se Picó, al cual la pediatra renunció esta semana, en medio de acusaciones de machismo y maltrato.

"Cata oficialmente va a estar dejando el proyecto", reveló Fede Bongiorno al aire de Bondi, el stream de Ángel de Brito y LAM. "Ayer anunciaron la contratación de Emma (Vich), que se va a sumar al programa los lunes. Cata también está en el Access Chile, así que se va a ir. Ayer charlé un poquito con ella y me dijo que va a ir a un programa más para despedirse. No quedaron muy bien las cosas", reveló el especialista en espectáculos.

Luego , el panelista leyó el descargo que le mandó Gorostidi y que le autorizó a exponerlo de manera pública. "Es un sorete conmigo. Es un machista. Vivía llorando fuera de Se Picó por sus malos tratos. En la casa de GH me perseguía para insultarme con de todo y continúa al día de hoy. No tiene nada que ver la edad. Tenga 20 o 70 es un machista de mier** igual. Me voy con ataques de pánico de ese lugar por cómo me trata este tipo. Estoy harta", confesó la enemiga de Juliana "Furia" Scaglione.

Días atrás en el programa de América TV se habían filtrado las discusiones entre Catalina y Alfa en el grupo del stream del cual participaban los dos. "¿Qué hacés, Gastón? En mi trabajo, hablo de lo que se me canta el ort*", soltaba Santiago, en dirección del conductor y productor Gastón Trezeguet.

"Mirá, viejo pelotu**. No me rompas más las pelotas. En tu trabajo, mirá... dudosa procedencia tu trabajo. Así que cerrá el or** y de mí no hables más", había ensayado Cata como primera respuesta. Es un hecho que el nivel de violencia que expone la joven santafesina le baja el precio a las acusaciones contra Alfa. Aunque esto no quiere decir para nada que el maltrato no haya existido.

"No me rompas más las pelotas, viejo pelotu**. Se ve que no tenés cámara, pedazo de viejo idiota. ¿Entonces qué pasa? Tenés que hablar de mí, bobo. Al final tenés 67 años, 66, al reverendo pedo, viejo pelotu**", continuó Gorostidi. Mientras tanto, Alfa respondió: "61 tengo, mi amor. Y te cuento: salgo con chicas de 20, 30, 40, porque no necesito salir con un tipo para probar mi masculinidad".

Alfa ingresó a la casa para aliarse con Furia.

La pelea no es más que un nuevo round entre dos personas que están enfrentadas desde que se conocen. No será el último tampoco. Aunque la banalización que se da a partir de las acusaciones soltadas, genera que se desvirtúe la situación y el reclamo de Gorostidi.