El lujo es vulgaridad: cuánto costaron los anillos de compromiso de Mauro Icardi y "La China" Suárez

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez anunciaron su compromiso matrimonial, luego de la propuesta que el futbolista le hizo a la actriz durante un viaje en Miami, en el cual la sorprendió por completo con un ambientación romántica a la altura del momento. La frutilla del postre fueron los dos bellos anillos que simbolizaron la unión de la pareja. Dos piezas de oro con diamentes y brillantes, que llamaron mucho la atención.

El lujo de estos anillos no se queda simplemente en una belleza estética, sino que tiene su correlato en lo económico. Es que ambas joyas fueron adquiridas en la emblemática tienda neoyorquina Tiffanys & Co, una histórica orfebría que funciona desde 1837 en la metrópolis estadounidense. Las piezas son parte de la colección Tiffany Knot, la cual está especializada en anillos de compromiso y de matrimonio. Estos en particular son de oro amarillo de 18 quilates, una aleación de este metal a un 75% con un restante de plata, cobre o paladio. Si bien el oro de 24 quilates es el de máxima pureza (99,9%), el de 18 tiene mayor duración a partir de esta mezcla.

El bello anillo de compromiso que compró en Tiffany & Co Mauro Icardi para Eugenia "La China" Suárez.

Además, las joyas cuentan con una llamativa fila de diamantes brillantes, parte del diseño especializado que se inspira en la ciudad de Nueva York, y la homenajea. Cada una de estas piezas tuvo el valor de 4.350 dólares, por lo que el gasto que tuvo el futbolista del Galatasaray turco fue en total de 8.700, un montó que en dinero argentino supera los 10 millones de pesos.

Tanto el compromiso como el gesto de la compra, llegaron para silenciar los rumores de crisis y potencial separación entre ambos. Cabe recordar que la relación entre ambos nació complicada, muchos años atrás, cuando al futbolista lo descubrió su ex pareja Wanda Nara en una infidelidad con su actual mujer. En los últimos meses, si bien pudieron concretar su amor, tuvieron muchas complicaciones a partir del divorcio de Icardi y el conflicto con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

El costo de cada anillo de compromiso que compró Mauro Icardi para Eugenia "La China" Suárez.

El buen momento de la pareja se vio en un video que subió Suárez a sus redes sociales, en el cual se los ve juntos, besándose y muy acaramelados. "Así suena la vida cuando estás enamorado", escribió en una suerte de epígrafe la actriz. Ahora sólo resta que se concrete el divorcio de Icardi con Wanda.