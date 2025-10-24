Cata Gorostidi cumplida por dos frentes judiciales: allanamiento por apuestas ilegales, gritos y denuncias

Siempre que el nombre de Cata Gorostidi es tendencia, una polémica viene detrás. Este viernes, la joven fue allanada debido a su imputación por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la Justicia sigue de cerca a los influencers y la promoción de apuestas ilegales. La causa de la ex pediatra se suma a las investigaciones llevadas a cabo en la última semana, en las que quedaron involucrados Joel Ojeda, el streamer Joaco López y Federico Farías, más conocido como "Manzana".

Allanaron la propiedad de Cata Gorostidi, imputada por por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar

Cata habría promocionado y promovido al menos seis plataformas de juegos de azar ilegales, que operan sin controles ni autorización, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo del fiscal Juan Rozas, solicitó el allanamiento del domicilio de Gorostidi, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal junto con la Policía de la Ciudad lo llevaron a cabo. Como resultado, se secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas con apuestas, casinos y dinero .

El caso surgió a raíz de la denuncia presentada por Lotería de la Ciudad, y la imputada fue notificada e indagada por la fiscalía en mayo de este año. A pesar de ello, continuó promocionando sitios ilegales, por lo que el fiscal Rozas solicitó nuevamente el allanamiento de su domicilio, pedido que fue otorgado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1.

Según la causa, la imputada se habría valido de su condición de "influencer" y del alcance masivo de sus redes sociales para captar apostadores y dirigirlos a distintos casinos virtuales ilegales. Además, habría incentivado a sus seguidores a registrarse y apostar en esas plataformas, incluso a menores de edad. Por el momento, Cata Gorostidi no se pronunció al respecto.

Siguen las denuncias

Con una imputación por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar, la ex participante de Gran Hermano también enfrenta problemas legales con algunos de sus vecinos. Tal como se notificó en el stream de DGO del que forma parte, Gorostidi comentó: "Me llega un mail del consorcio", y su compañero leyó el mensaje: "Estimados, no estoy en el complejo desde el sábado por la tarde. Estimo que estarán al tanto de los escándalos, insultos, actos de violencia, intervención policial y desórdenes de todo tipo generados por la inquilina de la unidad...", evitando mencionar el número del departamento.

Según la denuncia, el alboroto comenzó cuando el gato de Cata cayó al techo de una vecina: "El edificio es apto mascotas, como ya me explicaron, pero ¿también es apto gritos, insultos, ruidos molestos, efectivos de la policía y del 911 por pérdidas de un gato, por negligencia e irresponsabilidad de su propietaria?", fue irónica.

Así, Cata Gorostidi no sólo enfrenta problemas por su trabajo en redes, sino que además mantiene una convivencia complicada con sus vecinos, quienes la denunciaron ante la administración del edificio.