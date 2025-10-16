Joel Ojeda desmintió su detención y apuntó contra la gestión de Patricia Bullrich: "Puro circo"

Este jueves a primera hora se filtró la información de la detención de Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano, acusado de promocionar juegos de azar ilegales en redes sociales.

La noticia fue difundida por Ángel De Brito, quien la comunicó a primera hora del día a través de su cuenta de X, y rápidamente se volvió tendencia: "En la madrugada de hoy fue detenido el ex concursante de Gran Hermano, Joel Ojeda, por promocionar juegos de azar ilegales. La detención ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel".

Joel Ojeda fue detenido, acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus cuentas

Horas más tarde, el propio conductor de LAM volvió a referirse al tema y aclaró la situación procesal del ex Gran Hermano: "Luego de ser detenido, le quitaron sus dispositivos y fue liberado", escribió en X. Y, poco después, agregó en otro mensaje: "Fue notificado y está imputado pero en libertad. #LAM".

Acto seguido fue el propio influencer quien a través de su cuenta de X se pronunció al respecto: "Nunca estuve detenido, ni esposado. Si allanaron mi casa 12 personas para buscar quien sabe que, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país", comenzó su descargo donde desmintió los primeros detalles que circularon en la mañana de este jueves.

Joel Ojeda habló de su supuesta detención por promover apuestas ilegales

"¿No les parece ? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes", siguió en el marco donde Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, está en el ojo de la tormenta con los femicidios en manos de narcos y Joel Ojeda cerró: " Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes ".

Mientras tanto, Patricia Bullrich presumió en su cuenta: "Desarticulamos una red de apuestas ilegales que funcionaba vía una aplicación a la que podía acceder cualquier chico sin control. Movía millonadas de dinero", se sumó al circo mediático mientras los narcotraficante y los empresarios ilegales se manejan con total impunidad.