Repudio masivo por el caso Lowrdez Fernández: una justicia lenta que sigue poniendo en riesgo vidas de mujeres

El pasado jueves 23 de octubre fue realmente catastrófico para el entorno de Lowrdez Fernández: desaparecida hacía días, denuncias de amigos y familiares, y un hallazgo que pudo terminar en tragedia expusieron nuevamente la lentitud con la que se maneja la justicia machista. Todo comenzó cuando la madre de la integrante de Bandana denunció no saber nada de su hija y, a lo largo de la jornada, sus amigas contaron que se encontraba con Leandro García Gómez, su expareja. Finalmente, apareció en la propiedad del hombre con un cuadro de sobredosis.

Durante más de 12 horas se buscó a Lowrdez y el juez Santiago Bignone colaboró en no determinar rápidamente el allanamiento en el domicilio del agresor por lo que la cantante estuvo 14 horas en completo peligro. La policía llegó al departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, pero García Gómez se negó a dejarlos pasar porque no contaban con la orden de un juez para allanar su propiedad. Con la prensa presionando y cubriendo el tema durante todo el día, y con amigas de la artista movilizándose, presentando denuncias y hablando públicamente, la Justicia una vez más demostró su ineficiencia cuando se trata de una mujer en riesgo.

Lowrdez Fernández fue trasladada al Hospital Fernández donde ya recibió el alta

En este contexto, algunos famosos repudiaron el accionar judicial y la lentitud de la causa. "Fue trasladada al hospital y detuvieron a su agresor. Lo triste es que esto pudo resolverse en menos de 24 horas porque es Lowrdez de Bandana y tiene popularidad", comenzó su descargo La Tía Sebi. El influencer continuó su tweet: "Imagínense: si la justicia tardó 12 horas en firmar una orden para ingresar al domicilio, con toda la prensa cubriendo el caso afuera, ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen cámaras ni periodistas que presionen por ellas? Todos los días mueren mujeres a manos de violentos que ya tienen denuncias previas y órdenes de restricción. Es una situación que debe cambiar".

La lentitud de la Justicia y la inoperancia de las fuerzas de seguridad se siguen llevando la vida de muchísimas mujeres. "Por Dios, qué horror lo de Lowrdez, no puedo creer que hayan tardado tantas horas en hacer algo. Lo desesperante que debe haber sido para ella y para la familia. Ojalá pueda salir de esta situación espantosa y este hijo de put* vaya preso. Qué indignación", escribió Fefe Bongiorno.

Una justicia lenta y un repudio masivo para acompañar a Lowrdez Fernández

El periodista Emiliano Rodríguez citó un video donde se lo vio a García Gómez, durante la tarde del jueves, afirmar que no le interesaba Lowrdez y aprovechar su minuto de cámara para hacer campaña política: "Sabiendo que Lowrdez estuvo todo el tiempo en ese departamento, volver a escuchar las declaraciones de este tipo te hace hervir la sangre", comentó.

Fueron muchos los influencers que se pronunciaron a favor de Lowrdez. Una de ellas fue Emily Ceco, ex participante de Love is Blind, quien actualmente lleva adelante una causa por violencia de género contra su ex marido: "La mantuvo en un caos indescriptible durante una cantidad incontable de días. Le manejaba las redes sociales, le decía qué decir, qué contestar. Le prohibía comunicarse con sus seres queridos. La tenía encerrada mientras él hablaba con la prensa , mintiendo descaradamente", comenzó su descargo en Instagram, enumerando las situaciones que vivió la cantante y que se parecen mucho a las que ella misma atravesó.

Emily Ceco se sintió identificada con Lowrdez Fernández

La joven continuó: "La mantenía bajo los efectos del alcohol y las drogas, y también la golpeaba. Negaba absolutamente todo vínculo con ella: decía que estaban separados, que hacía mucho no la veía ni se comunicaban. Mientras tanto, la tenía encerrada, violentándola constantemente —psicológica y físicamente—", y en este contexto dejó en claro su deseo: "Solo espero que no le suelten la mano. Que este no sea otro caso donde la víctima aparece sin vida , sino uno donde lograron salvarla".

Según fuentes del Gobierno de la Ciudad, Lowrdez Fernández fue "dada de alta durante la madrugada de ese centro de salud porteño sin ninguna sintomatología". Asimismo, trascendió que la cantante prefirió estar arropada por sus amigas y se negó a retirarse del Hospital Fernández con su madre.