Cata Gorostidi envió un mensaje a Ricky Montaner tras los rumores de infidelidad: "Como en los viejos tiempos"

En las últimas horas, las redes sociales se revolucionaron con un video de Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid que despertaron rumores de infidelidad a Ricky Montaner. Y quien no perdió el tiempo fue Cata Gorostidi que le habló directamente al cantante.

Después de enterarse de los rumores, a la ex participante de Gran Hermano no le temblaron las manos para publicar un comentario en X en el que se refirió a la polémica y reavivó su supuesto vínculo con el artista oriundo de Venezuela: "Vení Ricky que yo te consuelo como en los viejos tiempos", tiró sin filtros.

El tweet de Cata Gorostidi tras los rumores de infidelidad de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Lo cierto es que la pareja de Roitman y Montaner gusta a la gente y por esta razón no apoyaron el tweet de la médica: "Avivate un poco, no podés raspar más hondo porque agujereas la olla, unas ganas de figurar tenés" o "Imaginate estudiar 9 años para terminar rascando olla de estar manera para cumplir el sueño de ser mediática, que cosa ordinaria y mediocre", fueron algunas respuestas que recibió.

No es la primera vez que Gorostidi habla públicamente de Ricky, ya que en su paso por la casa más famosa del país contó que algo pasó con el cantante. Al salir del reality show, la influencer volvió a hablar al respecto en diálogo con Revista Gente: "Pasó en 2022. Voy a ser muy sincera: yo soy muy fan de ellos dos (Mau y Ricky) a Ricky lo amo, y es mi amor imposible. Pero, yo a él no lo conozco en persona, solamente lo fui a ver a los conciertos, vi tres shows, y cuando fui esa primera vez me puso like en una foto mía del feed...".

Cata Gorostidi contó que tuvo algo con Ricky Montaner, lo que pudo enfurecer a Stefi Roitman

Si bien Gorostidi, en el reciente tweet, dejó entrever que algo pasó con el hijo de Ricardo Montaner, en su entrevista al quedar eliminada dijo otra cosa: "Para mí fue una locura, imaginate que alguien que admiras te pone like ¡Hice un screenshot y se lo mandé a mis amigas! Después de eso, me empezó a mirar las historias... Pero nunca me siguió en Instagram, y nunca me habló ni pasó nada", aclaró.

Lo cierto es que el testimonio de Cata Gorostidi no es de fiar ya que dentro de la casa de Gran Hermano dijo haber tenido un encuentro con Ricky Montaner, lo que coincide con su reciente tweet en contra de Stefi Roitman, pero en 2022 negó conocerlo en persona: "No, nunca nada. Fueron simplemente cosas de Instagram y nada más", había sido su declaración.