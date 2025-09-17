Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway y lo transformó en un blooper viral: "Papelón"

La nostalgia por Rebelde Way volvió a brillar en el Movistar Arena con el show de Erreway, pero la sorpresa de la noche no vino de la música, sino de una caída estelar. Catherine Fulop, la eterna Sonia Rey de la tira de Cris Morena, protagonizó un blooper que preocupó por unos segundos y luego se convirtió en risas y memes. La actriz hacía una aparición especial junto a Camila Bordonaba, cuando, entre acting y chistes, un mal paso con sus botas la llevó directo al vacío entre pantallas y carteles.

La reacción de Bordonaba, fiel a su personaje de Marizza, fue inmediata: "¡La puta madre!". Y mientras el público contenía la respiración, Fulop reapareció micrófono en mano con su desparpajo habitual: "¡Por suerte estoy viva!". La escena, que arrancó sustos, terminó en carcajadas. "Mamá, no lo puedo creer, no me dejaste ni agarrarte de la mano", improvisó Camila desde el escenario, mientras Catherine se reincorporaba como si nada.

Minutos más tarde, la propia Fulop tomó la situación con humor: "Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada". Claro está, el accidente no pasó inadvertido.

Los videos grabados por fans explotaron en Twitter, TikTok e Instagram, donde la caída se viralizó con comentarios que mezclaban ternura, nostalgia y risas. Incluso, un usuario ironizó: "Es tan Sonia Rey que hasta la caída fue un show". El incidente se dio en el marco de la gira Juntos otra vez tour 2025, que celebra los 23 años del debut de Rebelde Way. Erreway, con Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Bordonaba al frente, agotó funciones en Europa, Israel y Buenos Aires. Y aunque el regreso ya estaba cargado de emoción, nadie imaginó que Fulop iba a regalar, además de lágrimas de emoción, una caída que quedará en la antología de bloopers del pop argentino.