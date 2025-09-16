Nico Occhiato, furioso tras la confesión de Agustín Franzoni: "Es gravísimo y una falta de respeto"

Si de contenido viral se trata, el video del día es sin dudas el de Agustín Franzoni confesando que guarda material íntimo de una ex pareja. Aunque no mencionó nombres, todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia Flor Jazmín Peña, con quien mantuvo un vínculo sentimental antes de que la bailarina confirmara su noviazgo con Nico Occhiato.

"Tengo un par de videítos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe... En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria", dijo el influencer. Si bien no reveló la identidad de la mujer, cantó la clásica canción de Nadie Dice Nada, programa en el que participa Peña, lo que reforzó las especulaciones.

Agustín Franzoni reveló que guarda en una memoria videos íntimos de su ex pareja

A la salida de Luzu TV, Nico Occhiato se refirió a la situación: "Es muy incómodo, la verdad, estar hablando de esto. Me están llevando a hablar de algo íntimo de mi pareja, pero me parece gravísimo y una falta de respeto", fueron sus primeras palabras en respuesta a las declaraciones de Franzoni.

Consultado sobre cómo se encuentra Flor Jazmín tras enterarse de que su ex pareja reconoció tener videos íntimos que incluso podría vender en un futuro, Occhiato agregó: "Está re contra incómoda con la situación. No me toca a mí hablar de eso porque es un tema que le corresponde a ella, pero como pareja me pone muy incómodo y me da mucha bronca", y agregó que no sabe si la joven va a llevar el asunto a la Justicia.

El conductor eligió no profundizar en la polémica y evitó responder directamente a las insinuaciones. En paralelo, Flor Jazmín Peña no se expresó públicamente sobre el tema y continuó con su rutina laboral, promocionando en sus redes sociales una reconocida marca de perfumes.