Cazzu entre lágrimas: el show en el que celebró la vida de su hija y su nueva etapa artística

Durante el fin de semana, Cazzu deslumbró en el Movistar Arena con dos shows que trascendieron el formato de recital tradicional para convertirse en un relato en cuatro actos. Si algo caracteriza a la artista es la apertura con la que comparte sus sentimientos, y en medio de la segunda de sus funciones de Latinaje no pudo contener las lágrimas al hablar de su hija, Inti. Cada detalle estuvo cuidado: lo íntimo y lo colectivo, lo ancestral y lo urbano, en una experiencia donde la música se fusionó con lo visual y lo teatral. Desde la primera canción, la jujeña mostró una faceta honesta y sin concesiones, entregando un espectáculo intenso y cargado de emoción.

Cazzu llegó al Movistar Arena con Latinaje: un show que combina lo ancestral y lo urbano

El viaje escénico se dividió en capítulos que marcaron distintas etapas: desde una apertura cruda y confesional, pasando por reversiones de sus clásicos, hasta un tercer acto donde reivindicó sus raíces jujeñas con una poderosa impronta cultural. El cierre fue una explosión de energía y liberación, con un despliegue visual y coreográfico que acompañó sus temas más urbanos y viscerales. Cazzu consolidó así una nueva etapa artística, más madura y arriesgada, en la que no sólo se animó a una puesta en escena más conceptual, sino que ya desde su último disco viene rompiendo con lo tradicional al experimentar con nuevos ritmos.

El momento más emotivo llegó antes de interpretar Inti, la canción que compuso para su hija fruto de su relación con Christian Nodal. Allí la emoción la desbordó y se intensificó cuando el público le cantó el feliz cumpleaños a la pequeña, que cumplía dos años ese mismo día: "Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor", expresó Cazzu entre lágrimas.

El homenaje a su hija no sólo quedó en el escenario del Movistar Arena; La trapera también celebró el cumpleaños de Inti con una fiesta íntima con temática de bosques y animales. La decoración principal incluía un mural con hongos y ranas rodeando el número 2 dorado y un sol con la inscripción "Inti", en honor al dios del sol y deidad central del Imperio Inca, de donde proviene el nombre de la nena. Entre tonalidades de verde, margaritas, dulces en sintonía estética y juegos como un pelotero, la pequeña disfrutó de su día como protagonista, siempre acompañada de su mamá.

Cazzu celebró el cumpleaños número 2 de su hija, Inti

En este cumpleaños, como en el primero, madre e hija lucieron outfits combinados: ambas vistieron un conjunto holgado y cómodo en cuadrillé verde y blanco. Con estos gestos, Cazzu demostró que sabe conjugar la profesionalidad y entrega que la distinguen en el escenario con una maternidad presente y dedicada. Así, la artista no sólo curó con amor las ausencias de Nodal en la vida de su hija, sino que también se consolidó como ejemplo de fortaleza y sensibilidad, capaz de transformar el dolor en arte y en cuidado.