Mauro Icardi, maestro del copy-paste: usa las mismas frases que le dedicaba a Wanda Nara con la China Suárez

"Todo lo que ella va a vivir yo ya lo viví", supo disparar Wanda Nara en su momento sobre el romance de la China Suárez con Mauro Icardi. Y no se equivocó: el futbolista no sólo no se cansa de mandar indirectas por redes, sino que además se quedó tan corto de repertorio que anda reciclando frases que ya usó con su ex. El fin de semana, el WandaGate estuvo cargado de cringe; mientras la Bad Bitch disfrutaba de Punta del Este con quien sería su nuevo novio, el delantero del Galatasaray presumía a la China en Instagram con una dedicatoria digna del copia y pegue: "Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre".

Mauro Icardi corto de inspiración: repite a la China Suárez las dedicatorias que supieron se para Wanda Nara

El problema es que Internet no perdona ni olvida y los usuarios de X encontraron la prueba de que Icardi había escrito exactamente lo mismo a Wanda tiempo atrás. La única diferencia: a una se lo dijo en una cena con velas, a la otra en la cama matrimonial. La creatividad no es lo suyo, pero el reciclaje lo domina.

Por si fuera poco, en redes se viralizó un audio parodia donde imitan a la China proclamando: "Por fin soy Wanda, ocupé el lugar, me quedé con todo: con la casa de los sueños, estoy en Turquía con el macho de mi amiga". Y entre risas, nada parece más certero.

Mientras Icardi se entretiene con dedicatorias de cuarta y clases de turco, la China documenta cómo Rufina y Amancio aprenden el idioma para adaptarse a su nueva vida. Lo curioso es que Mauro se muestra orgulloso como padrastro ejemplar de los hijos de su novia, pero ignora a las suyas: Francesca e Isabella siguen en Buenos Aires y, según denunció Wanda Nara, sin cuota alimentaria ni obra social al día. Eso sí: cuando se trata de criar a los hijos de otros, Mauro Icardi saca el diploma de excelencia: ya lo practicó con los de Maxi López y ahora repite la jugada con los hijos de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabre.