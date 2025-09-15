"Se encuentra estable y sin fiebre": cómo sigue la delicada salud de Thiago Medina

Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo cuidado del equipo de cirugía torácica. El parte médico oficial emitido este lunes a las 9 de la mañana informó que "el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado. En las próximas horas está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta".

El accidente en moto ocurrió el viernes por la tarde y derivó en un operativo sanitario urgente. Thiago fue trasladado de inmediato al hospital, donde en menos de 24 horas debió ser intervenido quirúrgicamente. En ese primer parte se había informado que permanecía con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo control estricto del equipo clínico y quirúrgico. En el interior del hospital, los familiares más cercanos encontraron un espacio de contención especialmente organizado para acompañarlos en este trance. Allí reciben información periódica de los médicos, en un clima de cautela y cuidado.

Afuera, la situación despertó una ola de solidaridad: cadenas de oración, mensajes de aliento y expresiones de apoyo inundan las redes sociales. La figura de Thiago, conocida a partir de su paso por Gran Hermano, se convirtió en el punto de encuentro de seguidores, amigos y ex compañeros del reality, todos pendientes de cada actualización oficial. En medio de la angustia, fue su hermana Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, quien rompió el silencio. En diálogo con TN, la influencer describió el dolor que atraviesa la familia: "Estamos acá, acompañándolo con la familia a él del otro lado. No estamos fuertes, pero sí de pie".

Thiago Medina

Y sumó: "Lo vi a mi hermano y es un golpe, más que eso no quiero decir. Verlo ahí y pensar que hace un rato estábamos hablando es muy fuerte. Entramos con Brisa, la melliza. El apoyo fue bastante bien porque tenemos amigos y familia que nos acompañan de toda la vida. Es feo ver a tu hermano ahí, no lo podés...". Con la voz quebrada, recordó el último encuentro con su hermano antes del siniestro: "La última vez que hablé con Thiago fue el viernes porque vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito".

Según explicó, "lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos". "Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla", describió. La exposición mediática, sin embargo, sumó dolor con versiones inexactas y publicaciones sin confirmar. Camila hizo un pedido directo: "Lo único es que estamos levantados porque suena el teléfono y sé que ustedes trabajan, pero suena y pensamos que son del hospital. De las noticias falsas, cuando tengamos todo de los médicos va a salir la familia: mi hermano, Daniela y yo. Hubo demasiadas noticias falsas como las fotos y videos".

También se refirió a su rol como sostén económico de la familia y al impacto que la situación tiene en su trabajo en redes sociales: "Me da vergüenza porque no estoy pidiendo nada, sino que hice eso porque quiero trabajar y lo necesito. Doy la cara, a mis hermanos los cargo yo y todo pasa de eso. Hoy en día vivo de las redes sociales". Lejos de la queja, la joven destacó la unión familiar en medio de la adversidad: "El papá de Thiago también está apoyando, estamos todos unidos. Dentro de esta pesadilla que estamos viviendo, con mis cuatro hermanos hablamos, nos escuchamos, lloramos porque somos humanos, y estamos unidos".