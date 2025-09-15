Celeste Cid se hartó de las críticas y negó haberse "tocado la cara": "No se nos está permitido envejecer"

Tras varios días de comentarios y críticas, Celeste Cid decidió expresarse públicamente sobre las especulaciones que surgieron acerca de una supuesta intervención estética en su rostro y lo hizo con un mensaje directo y reflexivo en sus redes: "Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz", disparó.

La respuesta de Celeste Cid a las críticas sobre su apariencia

En sus historias de Instagram, la protagonista de recordados éxitos televisivos separó los mensajes positivos de aquellos que cuestionaban su aspecto. "Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor", escribió.

Pero inmediatamente marcó posición frente a los juicios estéticos: "Leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas ('ya no tiene la misma cara que a los 20', '¿qué se hizo?', 'basta de cirugías'). Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible". Y agregó una reflexión de fondo: "No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: 'No se nos está permitido envejecer'".

Celeste eligió dar un paso más y convertir las críticas en una declaración sobre el paso del tiempo y su valor. "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas", concluyó. Las actriz había estado como invitada en "Vuelta y Media", el ciclo radial de Sebastián Wainraich en Urbana Play, y fue duramente criticada en las redes sociales por un detalle de su apariencia.

Sin ir más lejos, un fragmento de aquella nota se viralizó rápidamente en X y los usuarios no dudaron en acusar a la actriz de haberse "tocado la cara". Por este motivo, Celeste Cid, incómoda y evidentemente enojada, salió a desmentir estas versiones. "No me toqué la cara: cumplo 42 años en breve. Pretender tener siempre la misma cara, además de cruel, es imposible", le aclaró a un internauta que la había acusado directamente de haberse hecho algo estético en el rostro.