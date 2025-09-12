Evangelina Anderson rompe el silencio: "Juro por mi vida"

En medio de especulaciones de infidelidades y terceras en discordia, Leandro Paredes asistió a ver la función teatral de Rocky junto a su mujer Camila Galante. Mientras el futbolista desmintió una crisis con su esposa mostrándose juntos, Evangelina Anderson aclaró que no tuvo nada que ver con él.

Hace unos días se instaló el rumor de que el jugador de la selección y la modelo habrían tenido un encuentro romántico. Según Pablo Layus habrían coincidido en una reunión privada en Buenos Aires después del partido que jugó Argentina en el estadio de River Plate: "Me dicen que los vieron en una especie de evento que se habría armado después de que la Argentina jugó acá".

Evangelina Anderson salió a aclarar que no es la tercera en discordia en el matrimonio de Leandro Paredes y Camila Galante

Por su parte desde SQP, Yanina Latorre también se sumó a la información: "Esto lo se hace un montón, y no voy a decir el nombre porque él está casado. Y yo familias no arruino (...) Pero a mí lo que no me gusta, es el mensaje de Evangelina Anderson que se hace la llorona por los hijos y se termina engrampando a alguien que también tiene pibes", expresó.

Lejos de querer quedar catalogada como la tercera en discordia en un matrimonio, debido a que su relación con Martín Demichelis terminó justamente por infidelidad, Evangelina se comunicó con Karina Iavícoli para desmentir la información al tiempo que explicó que no salía a hablar directamente porque está sin voz debido al stress que está padeciendo por este tema: "No salgo al aire, no porque no quiera, sino porque no puedo. Cada vez que me estreso se me va la voz y no puedo hablar ", comenzó citando la periodista.

Acto seguido aclaró: "Juro por mi vida que jamás vi a Paredes. No lo conozco", y remarcó que no iniciará acciones legales a los periodistas que hablaron del supuesto encuentro con el futbolista.

Por último, Evangelina Anderson sobre las imágenes de ella junto a un joven en las escaleras de un shopping dejó en claro que es el hijo de su mejor amiga: "Tiene la edad de mi hijo Bastian", desmintió estar conociendo a alguien en México.