Thiago Medina continúa en estado crítico y con pronóstico reservado: "Hoy está peor que ayer"

El estado de salud de Thiago Medina, el joven de 22 años que saltó a la fama en Gran Hermano 2022 y que sufrió un gravísimo accidente en moto, continúa siendo "delicado" y con pronóstico reservado. El parte médico difundido desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno confirmó que permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica y tratamiento con drogas inotrópicas para sostener su presión arterial. "El paciente permanece bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. El estado continúa siendo crítico y reservado", informó el hospital en un comunicado replicado por Ángel de Brito.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno- Dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.



El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e... — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 13, 2025

La gravedad de las lesiones quedó en evidencia en la explicación de la doctora Mariana Lestelle, quien detalló que Medina sufrió un politraumatismo con hemoneumotórax, fracturas costales que perforaron su pulmón y obligaron a un drenaje de urgencia, además de una laceración hepática y la ruptura del bazo, por lo que debió ser sometido a una esplenectomía con múltiples transfusiones de sangre. "El paciente está crítico pero absolutamente controlado en terapia intensiva. Un paciente crítico significa que su vida está en riesgo. Confiemos en los médicos y a donar sangre, que es lo que pide la familia", advirtió la especialista.

🎥 Así fue el choque de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, en Moreno



🏥 El joven continúa internado en terapia intensiva



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/7HppfHJoyJ — C5N (@C5N) September 15, 2025

En medio de la angustia, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, intentó transmitir algo de esperanza desde las redes sociales: "Thiago tiene una leve mejoría. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando". En el mismo mensaje, destacó que "las bebés están bien, contenidas por la familia, padrinos, madrinas y amigos". El accidente ocurrió el viernes a las 19:50, sobre la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. Medina, que llevaba casco, viajaba en sentido hacia General Rodríguez cuando impactó contra un Chevrolet Corsa que iniciaba una maniobra de giro.

#thiago

Politrauma por accidente moto auto, con trauma toraco abdominal. A nivel toracico hemoneumotorax ( se perforó el pulmón por las costillas rotas) y la cavidad pleural ( membranas q envuelven los pulmones) se llenaron de aire y sangre, colapsando el pulmon https://t.co/3FF722ZzAm — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) September 14, 2025

Una testigo clave declaró ante la Justicia que la moto de Thiago lo había adelantado previamente y que el choque se produjo contra la rueda trasera derecha del vehículo, lo que provocó que el joven saliera despedido y cayera con violencia sobre la vereda. El conductor del auto descendió inmediatamente para asistirlo hasta la llegada del personal de emergencias. Un video de una cámara de seguridad de la zona captó la brusquedad del impacto y la inmediata asistencia de vecinos. Sin embargo, la investigación judicial, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, se vio demorada porque la Fiscalía tomó conocimiento del hecho cuatro horas después.

🔴Acabo de hablar con personal de salud del Hospital de Moreno donde está internado Thiago Medina y lo que me dijo textualmente este profesional es "Hoy está peor que ayer". pic.twitter.com/iBmhe0q2Qc — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 14, 2025

Este lunes, a casi 72 horas del siniestro, se llevarán adelante las pericias en la Ruta 7 para determinar con mayor precisión las condiciones de visibilidad y del terreno en el momento del choque. En paralelo, el periodista Federico Flowers aportó un dato que generó preocupación: "Hoy está peor que ayer", le confió un profesional del hospital. Esa afirmación contrastó con los mensajes de Celis, que apelan a la fe y a la cadena de oración que se multiplicó en redes sociales.

Operado de urgencia el sábado, Thiago Medina enfrenta ahora el tramo más crítico de su recuperación. Con fracturas, lesiones pulmonares, renales y hepáticas, y tras la pérdida masiva de sangre, su cuerpo se sostiene en equilibrio gracias al trabajo permanente del equipo médico. Mientras tanto, familiares, amigos y fanáticos se aferran a la esperanza de que la leve mejoría señalada pueda transformarse en un verdadero signo de recuperación.

El posteo de Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina

En este delicado contexto, su hermana melliza, Brisa le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. "Te están esperando tus hermosas bebas. Estamos todos con vos. Te amamos", publicó junto al dibujo que Laia y Aimé le hicieron a su papá. La vida del joven, que pasó de ser un participante de reality a uno de los nombres más queridos por el público, hoy se libra en una batalla minuto a minuto dentro de una sala de terapia intensiva.