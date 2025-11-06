Celos, caballos, 50 mil dólares y amenazas: la verdad detrás de la rivalidad entre Cande y Juanita Tinelli

En el universo Tinelli, el drama nunca descansa. Y cuando parece que todo se calma, una nueva trama se roba la atención de los medios. Esta vez, la protagonista es Juana Tinelli, la menor del clan, que días atrás presentó una denuncia por amenazas de muerte y ahora vuelve a estar en el centro de la escena por un inesperado motivo: un caballo. Sí, un caballo. Según reveló el periodista Santiago Sposato en el programa A la tarde (América), el origen del conflicto entre Juana y su hermana Candelaria tendría más que ver con las riendas que con los reproches. "Me pasan lo que habría sido el comienzo del conflicto entre Cande Tinelli y su hermana Juanita. El motivo tiene que ver con un animal, más precisamente con un caballo", contó el panelista, abriendo la puerta a un culebrón que parece sacado de una telenovela.

Sposato explicó que Candelaria es fanática de la equitación desde hace años, y que su caballo -llamado Brigitte- falleció recientemente. "Hasta ahí, todo bien entre las hermanas", aclaró. Pero la historia dio un giro inesperado cuando Marcelo Tinelli decidió comprarle otro caballo a Cande, nada menos que a Florencia, la ex de Juan Sebastián Verón, que se dedica al mundo equino. "Un caballo cuesta alrededor de 50 mil dólares", precisó el periodista.

La reacción de Juanita no habría sido la mejor. "Se sintió un poco celosa que, en un momento económico de la familia que no parece ser el mejor, el papá haya invertido 50 mil dólares para comprarle un caballo a la que Juanita considera la hija preferida", añadió Sposato. El detalle no es menor: la relación entre las hermanas atraviesa uno de sus peores momentos, y los rumores de favoritismo paterno siempre sobrevolaron el entorno Tinelli.

Mientras tanto, la tensión familiar se hizo todavía más evidente con la denuncia por amenazas que presentó Juana el pasado 30 de octubre. Acompañada por sus padres, Paula Robles y Marcelo Tinelli, la modelo de 22 años se presentó ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal por amedrentamiento y amenazas de muerte. Según informó la periodista Laura Ubfal, "el Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico".

En medio del revuelo, Candelaria Tinelli habló con el programa A la tarde y, visiblemente incómoda, trató de poner paños fríos. "Yo no hablé con Juani, creo que papá ha tenido alguna que otra charla. Está difícil el tema", admitió, dejando entrever que la comunicación entre ambas es casi nula. Sobre la denuncia, fue tajante: "La denuncia va a ser ratificada. Yo no recibí amenazas, pero fue para todos. La recibió Juani, pero fue para todos".

Y, a modo de reflexión, agregó: "Estos fueron días muy movidos en la familia. Hay que concentrarse en el núcleo familiar. Estamos sosteniendo todos los frentes que se abrieron. Se va a resolver todo en familia y con mucho amor, como siempre". Sin embargo, puertas adentro el panorama no sería tan armónico. Trascendió que el resto del clan -incluidas Cande, Micaela y Soledad Aquino- no habría tomado bien la exposición pública del caso y hasta llegaron a tildar a Juana de "mentirosa".

A eso se suma otro dato que encendió las alarmas: Juana habría decidido alejarse del streaming Estamos de paso, el programa que conduce su padre en Carnaval Stream, y tampoco estaría participando de las grabaciones del reality familiar que se filmó en Uruguay. "A mí me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo, sobre todo mientras se aclara esto que pasó", contó un periodista del ciclo.

Para evitar que el escándalo se agrande aún más, Juan Etchegoyen aclaró en Mitre Live que "desde un sector del periodismo instalan la guerra de Juanita con su papá, pero no están peleados ni en guerra. Marcelo comprende mejor que nadie lo que pasó y siempre estará al lado de sus hijos". Así, entre amenazas, caballos y un reality que parece escrito por la propia vida, la familia Tinelli atraviesa una tormenta mediática más.