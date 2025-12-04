Celos, saludos polémicos y "Tatianas": el "beboteo" a Nico Occhiato y el detrás de escena más picante de Los Personajes del Año

La gala de Los Personajes del Año siempre promete glamour, pero esta vez entregó algo mucho más jugoso: un culebrón en HD, con celos, acusaciones, videos, desmentidas y la palabra "Tatiana" flotando incómodamente en el aire. Todo empezó con rumores imprecisos, siguió con miradas incómodas y terminó con nombres propios revelados en vivo. En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre encendió la mecha al contar que el enojo de Flor Jazmín Peña, novia de Nico Occhiato, habría comenzado por un comentario que escuchó de la mismísima Laurita Fernández: "Laurita le dijo a alguien 'qué bueno que está Nico'", relató.

La conductora negó ser ella quien se le insinuó a Occhiato, pero sembró el terreno para una noche de tensión. El misterio duró poco. Desde sus redes, Ángel de Brito reveló finalmente quién habría sido la responsable del "beboteo": "No fue Juli Poggio, fue Wanda", sentenció. Y en LAM redobló la apuesta: "Wanda saluda a Occhiato, le da un beso y Flor Jazmín siente que se lo quiso levantar, que le apoyó las tetas", explicó sin anestesia.

Según él, en ese momento Flor habría exclamado ante quienes posaban cerca suyo: "¿Vos viste lo que yo vi? Se lo quiso levantar". La polémica escaló con la aparición de un video que Laurita Fernández había subido a sus historias. En la grabación se ve el saludo entre Wanda y Occhiato, material suficiente para que las redes se dividieran entre quienes acusaron a Flor de "tóxica" y quienes empezaron a llamar a Wanda "Tatiana".

Mientras tanto, la grieta del evento seguía sumando capítulos. Yanina, siempre dispuesta a aportar detalles, contó: "A Flor la vi celosa... ella tira una frase como 'acaba de pasar algo' o 'la que me tengo que fumar'... 'hay cada una'. Ella venía incómoda porque Laurita Fernández, semidesnuda, que anoche era una diosa, a alguien le dijo 'qué bueno que está Nico Occhiato'". Y agregó que la bailarina estuvo "dele tocarlo, dele abrazarlo" durante la gala, lo que aumentó las sospechas.

Les tiro un #LAM pic.twitter.com/DPEGHs7YUt — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 3, 2025

Pero el fuego cruzado no terminó ahí. Como si la novela necesitara más personajes, Julieta Poggio explotó en vivo después de que un sector del fandom la acusara de coquetear con Occhiato. En el stream Rumis se quebró: "Es refeo que me inventen algo así... nada más alejado de mi vida", dijo entre lágrimas. Incluso contó que le envió un mensaje a Flor Jazmín para descartar cualquier conflicto: "No me gusta que me acusen de Tatiana ni tener que aclarar esto", lamentó.

Que!? Eso es FALSO. MENTIRA. — Laurita Fernández (@laufer4) December 4, 2025

Y mientras todos señalaban a todas, Laurita Fernández salió a despegarse del escándalo con un mensaje contundente en X: "¿Qué? Eso es FALSO. MENTIRA". Entre saludos cariñosos, miradas en HD y frases que viajaron más rápido que los flashes, la gala de Gente dejó un nuevo clásico del espectáculo argentino: la historia en la que Wanda saludó, Flor miró de reojo, Julieta lloró, Laurita se indignó... y Nico Occhiato, una vez más, quedó en el ojo del huracán sin haber dicho una sola palabra.