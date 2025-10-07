Cordera canceló todos sus shows tras su defensa a Barreda y su patética vuelta a los medios: las razones

La gira de Gustavo Cordera, ex líder de Bersuit Vergarabat, fue abruptamente suspendida en varias ciudades del país. Las fechas programadas en Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz fueron canceladas bajo el argumento de que "no están dadas las garantías legales e institucionales".

Sin embargo, este anuncio no puede ser leído fuera del contexto de las declaraciones misóginas y sexistas que el músico realizó en 2016 y que dejaron marcada su carrera desde entonces. Cordera justificó la cancelación de los conciertos: " Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas , la verdad que siento que no tenemos las garantías institucionales y legales para poder seguir tocando".

"Sino esclarecemos esto entre todos seguramente puedan hacerlo en un futuro y para proteger a los productores que hacen mucho esfuerzo para armar un show", dijo el músico y en la misma línea, agregó: "Y para proteger a los productores que hacen mucho esfuerzo por armar un show, para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes, decidí reprogramar todos los conciertos. El de San Francisco (Córdoba), el de Neuquén, el de Bahía Blanca, el de Caleta Olivia (Santa Cruz).... Y todos aceptaron". explicó.

A pesar de esto, el artista mantiene la fecha del 1º de noviembre en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, al que llama "su casa desde 1992": "Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones, todo el amor que nos tenemos... En ese lugar nos haremos sentir ", dijo mientras engrosaba la voz.

Qué dijo Cordera

Estas declaraciones surgen en un clima de rechazo que el propio Cordera alimentó con sus palabras y acciones. En 2016, durante una charla en la escuela de periodismo TEA, el músico expresó frases profundamente ofensivas y violentas hacia las mujeres. Entre sus declaraciones más repudiables dijo: "Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".

Estas palabras, cargadas de misoginia y normalización de la violencia sexual, generaron un repudio masivo en redes sociales, en ámbitos educativos y en la sociedad en general. Pero no es solo su discurso sobre la violencia sexual lo que ha generado rechazo. Cordera también defendió públicamente a Ricardo Barreda, el odontólogo que cometió un cuádruple femicidio contra su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992.

En el documental Barreda: el odontólogo femicida, el músico justificó las acciones del femicida al afirmar: "Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", expresó recordando que en la letra de La Argentinidad al Palo, la letra dice: "Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor"; sobre esto, Gustavo Cordera expresó: "Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta yo puedo cometer un crimen".

La controversia creció aún más porque el lanzamiento del documental en Flow coincidió con un hecho que conmocionó al país: el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, ocurrido apenas un día antes de su estreno.