La China Suárez, entre traiciones, unfollows y noches madrileñas con Icardi: "La ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer"

Las alertas sobre la vida de Eugenia "La China" Suárez volvieron a dispararse, y no precisamente por un estreno de una serie, película o canción. La actriz encendió las alarmas en redes sociales al eliminar a su histórica manager y amiga, Caro Nolte, de su biografía de Instagram, dejando solo el contacto de la agencia Multitalent. Pero lo que parecía un simple ajuste digital escondía un sismo detrás de bambalinas: rumores de una "traición" que habrían puesto fin a una relación laboral de más de una década.

La China Suárez, entre traiciones, unfollows y noches madrileñas con Icardi

Según reveló Santiago Sposato en Infama (América TV), el enojo de la China habría estallado luego de enterarse de que en un curso de marketing personal de la agencia la usaron como ejemplo de lo que "no hay que hacer" en los medios. "¿Qué fue lo que enfureció a la China de esta clase? Es que la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio: 'No hay que hacer como la China Suárez. No hagan lo que ella hace'", contó el periodista. La historia no terminó ahí. Sposato añadió un detalle que habría encendido aún más el enojo de la actriz: "Ponen como ejemplo las tres marcas que perdió por culpa de sus manejos con la prensa y de su romance con Icardi".

Y agregó: "Pero lo que más le dolió a la China es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien". Aunque ni la actriz ni la agencia salieron a dar explicaciones públicas, Multitalent reaccionó con una jugada enigmática: publicó en Instagram una foto grupal con todas sus figuras representadas, destacando en el centro a la propia China Suárez. "Ellos son nuestros representados. Somos una agencia que descubre talentos y potencia sus carreras", decía el posteo. En la imagen, la actriz compartía espacio con Zaira Nara, Paula Chaves, Anabel Sánchez y Marta Fort.

Mientras tanto, la vida sentimental de la China parece seguir un curso mucho más relajado. Desde Madrid, ella y Mauro Icardi se mostraron disfrutando de unos días de descanso en pareja, ajenos a las críticas. El futbolista compartió un carrete de fotos con su novia en un hotel de lujo, luciendo atuendos combinados y sonrisas de portada. Sin embargo, las redes no perdonan: los hinchas del Galatasaray estallaron ante las imágenes. "Mauro Icardi se lo está pasando bomba en las noches madrileñas. ¿Te preocupa su lesión de rodilla? Para nada. A China Suárez le encanta la vida nocturna, y juntos son un desastre", escribió un usuario indignado.

La agencia que representa a la China Suárez tras el escándalo por supuesta "traición"

La polémica no tardó en escalar luego de que se viralizara un video de la pareja bailando en un club nocturno de la capital española, detrás de la cabina del DJ. A eso se sumaron los cuestionamientos por la ausencia de los hijos de la actriz en las publicaciones, un tema sensible que desató comentarios de todo tipo. Por si faltaban capítulos en este reality sin guion, un nuevo movimiento digital de la China volvió a sacudir las redes: dejó de seguir a Pampita en Instagram.

La acción, detectada por la infalible Juariu, fue interpretada como una señal de distanciamiento definitivo entre ambas, quienes habían logrado recomponer su vínculo tras los turbulentos años del "Wandagate" y otros episodios mediáticos. La actriz, que se instaló en Turquía junto a Icardi, atraviesa una etapa de cambios profundos: compró una lujosa casa en ese país, puso a la venta su propiedad de Palermo y, según allegados, busca "una nueva etapa" lejos de los escándalos.

Los hinchas del Galatasaray indignados con Icardi

Sin embargo, los movimientos en redes y los roces con su entorno no parecen darle tregua. Incluso en el frente familiar del futbolista se encendió otro foco de conflicto. Ivana Icardi, hermana de Mauro, salió al cruce de los haters que la criticaron por elogiar a la actriz. "Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, más fanáticas del odio", escribió en sus historias de Instagram tras comentar "Lookazo" en una foto de la China.

Ivana fue más allá y aclaró: "Me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto por una. Y aunque no lo entiendan, sigo en contacto con cada una tanto de Mauro como de Guido". Además, pidió respeto y lanzó una advertencia: "Van de abanderadas de lo que es 'bueno o malo' y viven criticando. Eso sí es odio". Lejos de intentar calmar las aguas, el descargo de Ivana sumó más leña al fuego de una historia que parece no tener fin. Entre traiciones laborales, unfollows estratégicos, amores internacionales y haters enardecidos, la China Suárez sigue siendo protagonista de su propio drama mediático: una telenovela a la altura de las ficciones turcas.