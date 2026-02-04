Big Bang! News
Música y cine al aire libre: la Usina del Arte propone una noche urbana imperdible

Propuesta gratuita.

por Raúl Bertuccelli

04 Febrero de 2026 13:00
La Usina del Arte
Una propuesta súper potente es la de la de la Usina del Arte: una experiencia que cruza música en vivo y cine al aire libre, con espíritu urbano, identidad local y entrada gratuita para todos los que quieran ir a disfrutar unas horas de mucho arte.

El viernes 6 de febrero, el público podrá vivir una noche completa que combina recital y proyección cinematográfica. La jornada comenzará a las 20.30 h con un mini recital de El Conjuro de las Cumbias Tristes, la banda responsable de la música original de la película Gatillero. Su propuesta mezcla cumbia, climas oscuros y una fuerte impronta cinematográfica, generando paisajes sonoros que amplifican la tensión y el pulso narrativo de la película que se convirtió en un éxito nacional.

El Conjuro de las Cumbias Tristes
El repertorio incluirá canciones compuestas para GatilleroL'addio Habi, la extranjera, películas que tuvieron su paso por el festival BAFICI y consolidaron el vínculo entre la banda y el cine independiente argentino generando una combinación perfecta.

A las 21 horas y presentada por su director Cristian Tapia Marchiori, llegará el momento del cine con la proyección al aire libre de Gatillero. Ambientada en una noche en Isla Maciel, la película sigue a El Galgo, un exsicario recién salido de prisión que acepta un encargo menor que pronto se convierte en una espiral de violencia, traición y supervivencia. Inspirada en hechos y personajes reales, la historia se despliega como un thriller electrizante, contado en tiempo real y en plano secuencia, que sumerge al espectador en una experiencia intensa y sin respiro desde el corazón más oscuro de Buenos Aires.

El Conjuro de las Cumbias Tristes
Además, entre las 18 y las 23 h, el Patio Gastronómico de la Usina permanecerá abierto, sumando sabores, luces y encuentros a una noche donde el arte se vive en todas sus formas. Atención porque en caso de lluvia, el evento será reprogramado.

