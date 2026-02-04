Música y cine al aire libre: la Usina del Arte propone una noche urbana imperdible

Una propuesta súper potente es la de la de la Usina del Arte: una experiencia que cruza música en vivo y cine al aire libre, con espíritu urbano, identidad local y entrada gratuita para todos los que quieran ir a disfrutar unas horas de mucho arte.

El viernes 6 de febrero, el público podrá vivir una noche completa que combina recital y proyección cinematográfica. La jornada comenzará a las 20.30 h con un mini recital de El Conjuro de las Cumbias Tristes, la banda responsable de la música original de la película Gatillero. Su propuesta mezcla cumbia, climas oscuros y una fuerte impronta cinematográfica, generando paisajes sonoros que amplifican la tensión y el pulso narrativo de la película que se convirtió en un éxito nacional.

El repertorio incluirá canciones compuestas para Gatillero, L'addio y Habi, la extranjera, películas que tuvieron su paso por el festival BAFICI y consolidaron el vínculo entre la banda y el cine independiente argentino generando una combinación perfecta.

A las 21 horas y presentada por su director Cristian Tapia Marchiori, llegará el momento del cine con la proyección al aire libre de Gatillero. Ambientada en una noche en Isla Maciel, la película sigue a El Galgo, un exsicario recién salido de prisión que acepta un encargo menor que pronto se convierte en una espiral de violencia, traición y supervivencia. Inspirada en hechos y personajes reales, la historia se despliega como un thriller electrizante, contado en tiempo real y en plano secuencia, que sumerge al espectador en una experiencia intensa y sin respiro desde el corazón más oscuro de Buenos Aires.

Además, entre las 18 y las 23 h, el Patio Gastronómico de la Usina permanecerá abierto, sumando sabores, luces y encuentros a una noche donde el arte se vive en todas sus formas. Atención porque en caso de lluvia, el evento será reprogramado.