Pilar Smith rompió el silencio, se defendió tras su expulsión de APTRA y apuntó a Luis Ventura: "Me dijo..."

El escándalo que sacudió a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) no terminó con la votación que determinó la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith. Y es que afuera del recinto, el conflicto escaló a un nivel inesperado y quedó registrado en un video que fue puesto al aire en algunos programas, donde se vio a la reciente expulsada rodeada de tensión, insultos y empujones.

Quien no se pudo defender en persona fue Smith: " Yo me había tomado esta semana como única semana de vacaciones y me vine a la costa porque ahora vuelvo y me tengo que poner de lleno a preparar para LAM", comenzó el diálogo con Desayuno Americano.

Pilar Smith se enteró en vivo, durante un móvil con LAM, que fue expulsada de APTRA

Según la periodista, la asamblea donde se decidió su expulsión tenía fecha pactada para este viernes, pero misteriosamente se adelantó un día: "Yo llegaba hoy perfecto", dijo y mandó al frente al presidente decidió APTRA: " Luis me dijo 'quedate tranquila que no se va a decidir nada '".

"Yo no hice nada y no infringí ningún artículo del estatuto, porque lo estuvimos estudiando con mi abogada hasta hace un rato y yo no infringí nada", sostuvo que solo dio su opinión de un Martín Fierro que "al aire salió feo".

Según Smith, su expulsión no tiene nada que ver con la comisión directiva de APTRA, sino más bien es cuestión de algunos socios: "Nancy Duré empezó sistemáticamente desde que un primer momento que yo critiqué el Martín Fierro Latino como si a ella se le pusiera en juego su viajecito a Miami", dijo sobre los continuos ataques de su colega. Además la culpó de ser quien convenció a los demás integrantes de la asociación para que votaran a favor de su expulsión.

Mientras Pilar Smith dio su versión de los hechos, Nancy Duré envió un mensaje al programa: "Se proscribió sola o ¿acaso no se da cuenta de que todos votaron en contra?", empezó y agradeció el apoyo de quienes votaron a su favor.