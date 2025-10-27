Chano sorprende mostrando una "sesión de terapia" y confirma la mejor noticia para el fandom de Tan Biónica

Chano Charpentier supo brillar como solista, pero nada se compara con volver a sus orígenes junto a Tan Biónica. Fueron diez años de espera, pero la cuenta regresiva terminó: la banda que marcó a toda una generación con hits como La melodía de Dios y Ciudad mágica anunció este lunes que lanzará un nuevo álbum de estudio.

Según confirmaron en sus redes sociales, el disco se llamará El Regreso y será el primero desde Hola Mundo —publicado en 2015—, marcando oficialmente el retorno creativo del grupo después de una década de silencio discográfico.

Si bien Tan Biónica hizo vibrar a sus fanáticos con su gira "La última noche mágica", luego se alejó de los escenarios y, aunque dejó un aire de nostalgia, prometió que regresaría. Spoiler: cumplió. Como era de esperar, decidieron armar una propuesta a lo grande. El Regreso contará con diez canciones inéditas e incluirá colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Y lo mejor de todo es que la espera no será tan larga: el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 4 de noviembre .

Como parte del lanzamiento, el lunes 27 de octubre se estrenará la edición en vinilo de El Regreso, disponible a través de la web oficial de la banda. Esta edición especial celebra el regreso discográfico del grupo con un formato de colección, pensado para quienes acompañan la historia de Tan Biónica desde sus comienzos.

Para anunciar el nuevo disco, Tan Biónica publicó un corto en sus redes sociales. "Hola, soy Bambi, soy integrante de Tan Biónica y hoy estoy acá porque hace 10 años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo", comenzó el compositor en una especie de terapia grupal. "Un toque de miedo me da", se lo escuchó decir al baterista de la banda, a lo que Federico D'Elía —en el rol de terapeuta— respondió: "Está bien, es normal. Generalmente el miedo viene a decirnos algo. En este caso, les viene a decir que les importa, que todavía tienen ganas ".

En referencia a la emblemática estrofa "Con vos es 4 de noviembre cada media hora", el doctor preguntó: "¿Qué pasó el 4 de noviembre?". Chano Charpentier tomó la palabra y no quiso revelar el misterio detrás de La melodía de Dios: "No importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad, importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco", dijo mirando directamente a la cámara.