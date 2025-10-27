El mensaje de Rodrigo De Paul que confirmó su reconciliación con Tini Stoessel tras el show en Tecnópolis

El temporal del viernes puso en vilo la realización del esperado recital de Tini Stoessel en Tecnópolis. Tras la cancelación de la primera fecha por la tormenta, el show del sábado también se vio amenazado y los constantes cambios de horarios sumaron angustia e incertidumbre entre los cientos de fanáticos que aguardaban la vuelta de la artista. Sin embargo, después de comunicados, reprogramaciones y expectativas, finalmente la joven volvió a pisar el escenario, y allí estuvo su fan número uno: Rodrigo De Paul.

La artista presentó Futttura, un festival con actividades, premios, un museo que exhibía los elementos y vestuarios usados durante su carrera, y tres escenarios con vista desde todas las locaciones.

Tini Stoessel volvió a los escenarios con un show que repasa su carrera artística

Así como cientos de fanáticos no quisieron perderse el regreso de "La Triple T", para De Paul tampoco era una opción faltar. El futbolista estuvo presente en un palco junto a la familia y amigas más cercanas de Tini, con la merch oficial y cantando a los gritos todas las canciones.

El deportista viajó desde Miami especialmente para asistir a la primera presentación de su pareja. El campeón del mundo se ubicó en el sector VIP del predio y se mostró accesible y simpático, sonriendo y saludando al público y a las cámaras. Y si bien en redes sociales no compartió imágenes ni videos —ya que, desde que volvieron, solo se los vio juntos en diferentes lugares, aunque sin confirmación oficial—, sí se hizo presente en el posteo de Stoessel.

El tierno intercambio de mensajes entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El domingo, la intérprete de Un Mechón de Pelo subió una publicación tras su primer show: "Gracias. Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto... la energía que nos regalaron fue inolvidable", escribió. Su novio resaltó entre los comentarios: "T amo", acompañado por emojis de un corazón y un fueguito.