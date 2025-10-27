Wanda Nara celebró por partida doble y desató la furia de Icardi: su mensaje lo dice todo

El fin de semana de Wanda Nara estuvo cargado de momentos familiares tras los festejos de cumpleaños de su hija Isabella y de su pareja, Martín Migueles. Una fiesta de osos y un spa con amigas en una tarde de castillo encendieron la bronca de Mauro Icardi, que apareció con un triste posteo.

La celebración se realizó en un gran salón con animación a cargo de osos gigantes y un inflable al aire libre que fue furor entre los más chicos. En un sector hubo un stand con productos personalizados con el nombre de Isabella: remeras, tazas, gorras, tote bags y osos de peluche. También hubo un stand de cookies, pochoclos y una mesa de pastelería que hizo las delicias de grandes y chicos. Para los más pequeños, el pelotero con toboganes y el stand de glitter fueron los favoritos.

Wanda Nara en el cumpleaños de su hija, acompañada de su ex Maxi López y su actual Martín Migueles

Wanda no sólo posó con la cumpleañera sino también con Maxi López, que resaltó entre los invitados, y con Migueles: " Los papis ", escribió en la imagen que pronto haría enfurecer a Icardi.

El festejo no terminó ahí. El domingo por la mañana, Wanda llevó a su hija, amigas y familiares a pasar el día al aire libre en las instalaciones de un castillo. Isabella recibió a sus amigas con una divertida propuesta: una carpa donde tuvieron una jornada de spa, mientras los adultos disfrutaron de cabalgata, almuerzo y coffee time. En este festejo también estuvo presente Maxi, que dejó un tierno mensaje para la cumpleañera: "Feliz cumple, princesa Isabella".

Doble festejo: Wanda Nara preparó una tarde de spa para el cumpleaños de su hija Isabella

El agitado fin de semana familiar de Wanda generó repercusiones en las redes sociales, donde muchos se adelantaron a la posibilidad de que Icardi apareciera, fiel a su estilo, con un comunicado cargado de resentimiento, aunque se tratara del cumpleaños de su hija.

Dicho y hecho. Desde Estambul, donde se encuentra con su actual pareja, la China Suárez, el delantero utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a Isabella. Con una imagen alusiva a la conexión padre-hija, Icardi expresó: "Feliz cumple, Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran princesa. Nueve años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca".

El mensaje de Mauro Icardi en el cumpleaños de su hija Isabella

Cabe recordar que, por orden judicial, no puede mostrar el rostro de sus hijas, aunque podría haber elegido otra forma de saludar a su pequeña, algo que diga más que un simple dibujo en negro: "Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos, Pepita . Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido", culminó su escueto saludo.

El mensaje de Mauro Icardi pasó desapercibido ante los festejos de Wanda Nara. Además, para el jugador fue una historia más, ya que luego presumió su viaje en jet privado a Milán, por supuesto, junto a la China Suárez.