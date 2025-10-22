El ex manager de María Becerra rompió el silencio: la verdad detrás de la marca "La Nena de Argentina"

De los años más duros para María Becerra: en plena recuperación por atravesar dos embarazos ectópicos con intervención urgente en terapia intensiva debido a una fuerte hemorragia interna, ahora sufrió un duro golpe a nivel profesional.

Según trascendió José Levy, quien fue su representante hasta 2024, inscribió legalmente la marca "La Nena de Argentina" a su nombre, asegurando los derechos de uso hasta el año 2033.

Trascendió el duro golpe laboral que recibió María Becerra

Si Becerra decide seguir utilizando el apodo sin autorización, deberá pagar regalías a su ex manager: La marca 'La Nena de Argentina' se encuentra registrada a nombre del ex manager de Becerra. Dicha marca tiene vencimiento en 2033 y aparentemente María no podría hacer uso de la misma sin autorización, ya que si lo hace, " tendría que pagarle regalías " expresaron en la cuenta @Becerranation en X, que detalló lo sucedido.

Los usuarios rápidamente salieron a defender a la cantante, por lo que el ex representante se vio en la obligación de salir a hablar: "El registro de 'La Nena de Argentina' se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y así proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo", comenzó el descargo con letras blancas sobre un fondo negro.

José Levy, ex representante de María Becerra, desmintió la última información sobre la marca "La Nena de Argentina"

"La marca es de María Becerra, no mía. Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por visa, sin tener que pedir permiso algunos", desmintió la última información difundida en redes y continuó: "Es su elección de cuando usarla o no, en su nueva etapa de canciones ya álter egos, en su álbum, merchandising o shows".

Lejos de quedar como el malo de la película, el ex manager de María Becerra explicó: "Los registrantes de las marcas no siempre son quienes tiene el manejo de las mismas. No crean todo lo que se dice en redes. Siempre deben investigar antes de dar opiniones", cerró con un saludo al público.