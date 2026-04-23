Charly García pasó por el quirófano y ya piensa en volver a casa: cómo sigue su salud

La salud de Charly García vuelve a ocupar el centro de la escena, pero esta vez con un mensaje que mezcla preocupación y alivio. El histórico referente del rock nacional fue operado en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires y permanece internado, aunque con una evolución favorable que trajo calma a su entorno y a sus seguidores. La intervención fue una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón con el objetivo de preservar el tejido sano y mantener su funcionamiento.

Charly García pasó por el quirófano y ya piensa en volver a casa

El procedimiento se realizó en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y, según confirmaron allegados, no se trató de una urgencia médica sino de una operación previamente programada. La noticia generó un lógico revuelo entre los fanáticos, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de salud del músico. Sin embargo, desde su círculo íntimo fueron claros: "Salió todo bien". Incluso, en diálogo con La Nación, su entorno señaló que el exlíder de Serú Girán "está súper".

De hecho, hasta expresaron que se encuentra de buen ánimo. Fiel a su estilo, Charly ya dejó en claro cuál es su prioridad: "se quiere ir" a su casa. Un deseo que, para quienes lo conocen, es una señal inequívoca de recuperación. Aunque todavía no hay fecha confirmada de alta, estiman que podría ser luego del fin de semana. A los 74 años, el creador de himnos como Los dinosaurios o Nos siguen pegando abajo atraviesa un presente activo, lejos de la imagen de reclusión que lo acompañó en otros momentos. En los últimos meses, su vida social creció notablemente: salidas a shows, visitas a estudios de grabación y hasta recorridas por disquerías.

Charly García pasó por el quirófano y ya piensa en volver a casa

Una de las postales más celebradas fue su aparición en la histórica Zivals, en Callao y Corrientes, donde pasó un buen rato eligiendo vinilos como cualquier melómano apasionado. Entre sus selecciones, no faltaron clásicos de The Who, Bob Dylan, Neil Young y Prince, confirmando que su oído sigue tan inquieto como siempre. Ese renacer también se reflejó en su presencia pública.

En noviembre, fue distinguido con el Konex de Brillante, el máximo reconocimiento a su trayectoria, en una ceremonia que reunió a buena parte del universo musical argentino. También protagonizó encuentros que cruzaron generaciones, como su reunión con Rosalía, con quien intercambió discos y gestos de admiración mutua. Lejos de bajar el ritmo, Charly también se dio el gusto de asistir a conciertos internacionales en Buenos Aires, viendo en vivo a artistas como Steve Hackett y Gilberto Gil. Incluso se lo vio disfrutando de paseos cotidianos, como una salida en auto que incluyó parada obligada en un local de hamburguesas.

Charly García pasó por el quirófano y ya piensa en volver a casa

Por eso, más allá del paso por el quirófano, la imagen que hoy predomina no es la de un artista en retirada, sino la de una leyenda en movimiento. Un músico que, incluso en recuperación, sigue marcando el pulso de varias generaciones. La operación fue un paréntesis necesario. Pero todo indica que, una vez más, Charly García está listo para volver a escena. Porque si algo dejó claro a lo largo de su historia es que, incluso en los momentos más delicados, nunca deja de sonar.