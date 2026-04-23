El WandaGate llegó a las frutinovelas: el insólito viral que reavivó el escándalo entre Wanda e Icardi

En el universo de tendencias virales que surgen cada día en TikTok y otras redes sociales, pocas resultan tan desconcertantes y adictivas como las llamadas "frutinovelas". Y si de fenómenos hablamos, el WandaGate sigue presente en todas las plataformas.

Para entender mejor, las frutinovelas funcionan como una novela en esta nueva era digital, donde la atención es efímera y todo debe suceder con rapidez. En ese contexto, combinan el melodrama clásico de las telenovelas latinoamericanas con la estética y el dinamismo de las redes sociales, utilizando inteligencia artificial para producir historias breves, emotivas y completamente fuera de lo común.

Las frutinovelas llegaron para revolucionar las redes sociales

La infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con China Suárez en una noche en París desató un verdadero escándalo allá por 2021. Sin embargo, las vueltas de la vida llevaron a que hoy aquellos amantes sean pareja, mientras Wanda inició una nueva relación.

Claro que no fue un camino sencillo. En el medio hubo escraches, capturas de WhatsApp difundidas en los medios, fuertes denuncias judiciales e incluso un recordado vivo previo a que explotara el escándalo, que hoy vuelve a circular y se reinventa como meme.

Ese video corresponde a un directo de la China Suárez donde, al notar que Wanda se había conectado, la actriz no pudo ocultar su sorpresa: "Hola Wanda, me muero, ¿qué hora es allá?". La frase se volvió viral y terminó aterrizando en el universo de las frutinovelas.

En las últimas horas trascendió un video creado con inteligencia artificial en el que una ananá representa a la China, un melón a Wanda y un mango a Icardi . Por supuesto, Yanina Latorre no podía faltar en la historia: la periodista, una de las principales fuentes del caso, aparece como una "yarará".

JAJAJAJAJAJAJAJAHAJJA el wandagate llego a las frutinovelas pic.twitter.com/8xUmnuAOkW — GORDA FAN (@lachicabartt) April 23, 2026

En el clip se puede ver a "Tatiananá" recreando aquel clásico vivo y repitiendo la frase viral. Luego, al cortar, confiesa su deseo de tener la vida de Tatiananá. Acto seguido, aparecen "Mango Icardi" y "Tatiananá" acostados en un hotel con la Torre Eiffel de fondo. "No quiero que se entere Wanda", dice el personaje que representa al futbolista, mientras su amante responde: "Tranquilo, pero quiero volver a verte".

En la frutinovela, "Wanda Melón" se entera y echa al jugador de fútbol de su casa: "Te vas de acá, no puedo creer cómo arruinaste la familia". Finalmente, irrumpe "Yarará Latorre" anunciando la separación de los mediáticos.

La China Suárez y Mauro Icardi ya fueron víctimas de los virales de TikTok

Así, la realidad vuelve a filtrarse en la ficción creada con inteligencia artificial. Este fenómeno logró captar la atención de millones de usuarios, que no solo consumen estos videos en masa, sino que también participan activamente en su creación y difusión.

No es la primera vez que el WandaGate se mete de lleno en las tendencias digitales. Semanas atrás, se viralizaron videos recreados con personajes de Los Sims, en tono de burla hacia la China Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló rápidamente, reconstruye situaciones y diálogos ficticios que parodian la relación y los conflictos entre los protagonistas, sumando ironía y frases filosas.