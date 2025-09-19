China Suárez mandó a sus hijos al colegio más caro de Turquía y le contestó a Benjamín Vicuña en vivo

Si Wanda Nara sale en un titular, es sabido que la China Suárez va a mover piezas para también ser la protagonista. Es así que mientras la Bad bitch fue tendencia por presentar su nuevo novio a sus hijos, la ex Casi Ángeles agarró su celular y posteó su nueva vida en Turquía junto a Mauro Icardi.

Con orgullo maternal, la actriz compartió la adaptación de Rufina, Amancio y Magnolia, quienes ya se escolarizan en Estambul. Eso sí, intentó cuidar la intimidad: subió fotos con los chicos uniformados, pero tapó el logo del colegio. De nada sirvió, porque igual trascendió que los mandó al The British International School of Istanbul, la misma institución privada a la que habían asistido los hijos de Wanda durante su paso por el país.

La China Suárez envió a sus hijos al mismo colegio turco al que iban los hijos de Wanda Nara

El colegio se presenta como uno de los más prestigiosos de la región, con perfil internacional, diversidad cultural y mucho respeto por los valores. Todo muy lindo con lo académico, pero lo que realmente hizo ruido fue el costo: las cuotas anuales oscilan entre 18.150 y 49.050 dólares , según el nivel. Y para quienes prefieran pagar en cómodas cuotas, el precio trimestral va de 6.050 a 16.350 dólares. Eso, claro, sin contar los extras: la tarifa de solicitud cuesta 1.250 dólares y la inscripción inicial, que se paga una sola vez, otros 5.500.

Si bien es el mejor colegio de la zona, a Benjamin Vicuña no le estaría interesando ese dato y estalló en furia cuando descubrió que sus hijos estaban escolarizados en Turquía. Era sabido que Rufina, fruto de la relación con Nicolas Cabré, iniciará las clases en Turquía, pero la China sorprendió al mandar también a sus dos hijos más pequeños. Según el abogado del actor, el padre de los nenes se enteró por la historia de su ex esposa que los menores estaban asistiendo a un colegio turco.

La influencer, instalada en Estambul pero siempre pendiente de la farándula argentina, no tardó en contestar. En un mensaje a Gustavo Méndez, que el periodista leyó en vivo, retrucó: "¿Cómo que no sabía? Si hacía videollamadas todos los días con los chicos y ellos mismos le contaban a Benjamín todo del colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque justamente le preocupaba que no faltaran a clases".