Karina Jelinek y el misterio detrás de la historia donde aseguró estar "súper soltera"

Karina Jelinek borró una historia de su Instagram donde decía estar "súper soltera", una declaración que confirmaba su separación de Florencia Parise, con quien se iba -o se va- a casar a fin de año en las playas de Tulum en México. La vedette ya había insinuado en otra publicación en junio que su pareja era "tóxica", aunque en esa oportunidad apeló al mismo método que utilizó este viernes al mediodía y también eliminó lo expuesto.

"Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera ", escribió la modelo con letras cursivas sobre un fondo celeste oscuro. La frase revelaba el fin de su relación de seis años con Parise y el aborto del planificado del casamiento. Aunque la eliminación de la imagen, minutos después de que comenzara a viralizarse, volvió a cerrar la puerta a la confirmación.

Karina Jelinek y una nueva historia borrada en la que confiesa su separación de Florencia Parise.

En junio Jelinek había tenido un episodio similar cuando aseguró en un posteo que quería alejarse de Parise a quien se refirió como "una persona tóxica", y en esa oportunidad también borró el comentario tras arrepentirse, en un actitud similar a la que había descrito de su novia. Allí aseguraba que "jamás" habría casamiento. Unas semanas después también alegó que estaba enojada porque habían encerrado a su perrita, pero nunca la acusó personalmente a su novia.

La relación entre ellas data de 2017, cuando comenzaron a trabajar juntas como modelos. Según relataron tiempo después, comenzaron su relación sexo afectiva dos años después, cuando Karina estaba soltera y Florencia todavía casada. Fue por eso que recién en los últimos años confirmaron de manera pública su amor. Esto al punto de que habían planificado un casamiento fuera del país.

Los posteos que Karina Jelinek decidió borrar en cuestión de segundos

"Ellas están juntas desde el 2019 y resulta que ellas lo tenían pensado hace mucho esto", señaló la periodista Majo Martino al aire de Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre en América TV, cuando se hizo pública la decisión del matrimonio. Venían de celebrar juntas el cumpleaños 44 de Karina y habían querido ver el lugar para tomar la decisión de hacerlo ahí.

Martino también aclaró que la ceremonia no sería "ni por iglesia o civil", ya que la idea no era hacer una actividad en ese perfil tradicional, sino más bien algo más íntimo y que tenga sentido para ellas y no para una religión en particular o las leyes. Además tenían designado a Fabián Parolari como organizador. "Por eso viajaron a México. Ellas viven en Argentina pero estuvieron en Miami, viajaron a Turquía y después a Tulum porque querían ver el lugar", remarcó.