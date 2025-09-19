La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía y Vicuña se enteró por Instagram: "Es provocadora"

Un nuevo capítulo se suma al interminable drama entre Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña. Esta vez, el escenario no fue Palermo ni un estudio de televisión, sino nada menos que Turquía. La actriz sorprendió a todos -incluido al propio padre de sus hijos menores- al publicar en redes sociales fotos de Magnolia y Amancio con uniforme escolar, confirmando así que los pequeños ya comenzaron las clases en Estambul. "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la China en Instagram, generando una ola de repercusiones. La primera reacción fue la de Vicuña, quien según Ángel de Brito "se enteró por las redes" de la noticia.

Benjamín Vicuña se enteró por las redes que sus hijos fueron escolarizados en otro país.



"Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado... pic.twitter.com/lrVsU1hOza — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 18, 2025

La sorpresa rápidamente se transformó en enojo. "Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente", declaró Máximo Petrachi, abogado del actor, en diálogo con LAM. Y agregó que su cliente solo pide "sentido común": "Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo".

El detalle que encendió aún más la mecha es que Magnolia y Amancio asisten al mismo colegio donde estudiaron las hijas de Wanda Nara e Icardi, Isabella y Francesca. "Es provocadora la China, porque sabe que va a pasar. Encima es el mismo colegio al que iban los hijos de Wanda. Todo tiene un condimento raro", opinó Yanina Latorre en su programa SQP. El tema escaló al punto de que Guido Záffora aseguró en DDM que Vicuña estaría analizando acciones legales por la exposición pública de sus hijos.

La publicación de la China Suárez que encendió la polémica

De hecho, el periodista deslizó que podría llegar a aparecer "una cautelar por el tema de la imagen" y remarcó que el chileno "está furioso, no hay comunicación con la China". Cabe remarcar que el regreso de los niños a la Argentina ya fue pactado por abogados "por 20 días". "Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", destacó Záffora.

Lejos de bajarle el tono, Suárez respondió con ironía a las críticas. Según contó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, la actriz le envió un mensaje cargado de sarcasmo: "Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados". Y subió la apuesta con un dardo directo contra su ex: "Ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio".