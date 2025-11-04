Choque, insultos, gritos y golpes: el cara a cara de Alfa con dos motociclistas al grito de "me quieren afanar"

La popularidad del Walter "Alfa" Santiago no es tan alta como cuando brillaba en el reality, pero no deja de ser una figura ya reconocida. Como tiene sus cosas buenas, la fama también tiene un costado negativo, que fue el que exploró el ex participante de Gran Hermano cuando tuvo un cruce con dos motociclistas que lo acusaron de haberle roto una luz de giro, en un confuso e incomprobable episodio de tránsito en las calles de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza.

Las acusaciones en su contra no se pudieron registrar ni se mencionan en el video que filmaron mientras Alfa frenaba y los encaraba al motociclista y su acompañante. "Me venís siguiendo, boludo", lanzó el ex GH. "¿Qué siguiendo? ¡Tenemos que ir para allá!", aseguraron ambos acusadores. Enseguida, el sexagenario los encaró y les cacheteó el teléfono con el que lo filmaban.

"¿Qué sacá el teléfono? La concha bien de la tuya. Te rompo toda la camioneta acá nomás", soltó el acompañante en un tono bien de conurbano bonaerense. Tras eso, Santiago sacó su móvil y los grabó. "Estos dos tipos me quieren afanar", aseguró allí. Las risas genuinas que provocó su acusación fueron acompañadas por más insultos de los motocilcistas: "Sí, te queremos robar, viejo pelotudo. Venís manejando como un mogólico".

La bronca se puso más física cuando, de prepo, Alfa fue a filmar la parte trasera de la moto. "Salí de encima", les gritó. "Ahí tenés la patente", señaló cuando pudo grabarla. "¿Qué hacés viejo, la concha de tu madre? ¿Qué hacés, viejo pelotudo?", siguió el acompañante del motociclista

Las confesiones del motociclista que llevaba tapada la patente cuando tuvo el altercado con Walter "Alfa" Santiago.

"Acá tenés la patente tapada con un billete de 50 pesos. Ahí tenés al imbécil este", expuso Santiago tras revelar la verdad de la moto. "Tomátela, viejo pelotudo. Venís manejando como un anciano y encima querés tener razón", lo atacó el joven que iba detrás de quien manejaba la moto Rouser amarilla.

Luego salieron a la luz las conversaciones de los jóvenes que acusaron a Alfa, porque se viralizaron en las redes sociales. "Nos tiró la camioneta encima y casi chocamos contra otro auto, le quisimos hablar tranquilo y aceleró y dobló en esa cuadra que se ve en el video y bajó re caliente", detalló el motociclista. "Igual nos tocó y me rompió una luz de giro, pero por suerte no fue grave", agregó enseguida.

Alfa fue un participante histórico de Gran Hermano.

Luego explicó por qué tenía la patente tapada. "Soy un cobrador. Ese es mi laburo. Nos tienen fichados en muchos lados y no puedo parar en un semáforo y regalarme", indicó, sin dar muchas razones serias para no hacerlo. Respecto a los improperios, reclamaron que Alfa fue el primero en insultar "diciéndole 'la concha de tu madre'" a su acompañante. A su vez reveló que su "compañero le pide disculpas por los insultos".

"Él bajó violento diciendo que lo queríamos robar. Nuestra intención era hablar bien con él de por qué nos tiró la camioneta encima. Pero reaccionó mal. Por eso lo grabamos", reclamó el joven motociclista, quien también lo acusó de cruzar semáforos en rojo durante la persecución improvisada.

Walter "Alfa" Santiago en el confesionario.

El descargo de Alfa

El ex GH subió un video a sus redes sociales, que funcionó como una suerte de respuesta a todas las acusaciones en su contra. "Primero subió el video diciendo 'me chocó Alfa'. Yo no lo choqué en ningún momento. Después le dijo a (Diego) Moranzoni que le arranqué el espejo derecho con mi espejo izquierdo. Imposible. No están a la misma altura". explicó.

"Después dijo que le rompí la luz de giro. Después el tipo subió videos haciendo la parodia del robo de una moto. No lo puso porque yo hablé. Está hace rato en el TikTok de él. Que ya me bloqueó", reconoció Alfa. "Andaba con la patente tapada. Es un delito. Dice 'porque estaba cobrando'. Entonces, ¿todos los cobradores pueden tener la patente tapada? No, no es así, pibe. Te la voy a seguir a muerte", añadió.

Luego dejó en claro que continuará con esto para hacerle pagar el ataque a los jóvenes. "Mañana me voy a ir a la Comisaría de Lomas del Mirador a pedir las cámaras, a pedir todo. Mientras este tipo subía este video yo llamaba al 911. Hay registro", señaló. "¿Lograste tener fama? Te va a durar un poquito. Mañana voy a hablar con la gente que tengo que hablar para que la fama te dure un poquito más", amenazó.