Soledad Aquino prende fuego la polémica por las denuncias: "No le creo a Juana, es para llamar la atención"

El apellido Tinelli vuelve a estar en boca de todos, y esta vez el escándalo no tiene límites. Juana Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli, desató una tormenta mediática tras denunciar amenazas y cuestionar públicamente a su padre en redes sociales. Pero la verdadera bomba la lanzó Soledad Aquino, ex esposa del conductor y madre de Micaela y Candelaria Tinelli, quien no tuvo reparos en descalificar las declaraciones de Juanita.

Todo comenzó cuando Juana compartió un explosivo posteo en Instagram que dejó a todos boquiabiertos. En él, habló de "egoísmo", "sufrimiento" y "responsabilidad", apuntando directamente a las decisiones de Marcelo. Como si fuera poco, dejó de seguir a su padre y a su hermana Candelaria en redes sociales.

Pero la intervención más inesperada llegó de parte de Aquino, quien desde su cuenta oficial de Instagram no dudó en lanzar dardos contra Paula Robles, madre de Juana, y cuestionar toda la situación: "Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... Suplico a la gente de los medios de chusmerío... No pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío... No tengo la más mínima idea... La mamá no es digna de mi afecto y cariño... Solo me importan mis hijas... Y rescatarlas de esto que me parece de terror".

La ex esposa del conductor no se quedó ahí. Invitada al programa Intrusos (América TV), Soledad Aquino redobló la apuesta con declaraciones que dejaron a todos helados: "Alguien que arma tanto bardo mediático no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bien, no está bueno", disparó sin filtro contra Juana.

El posteo completo de Aquino

Pero lo más fuerte llegó cuando Aquino puso en duda las denuncias por amenazas realizadas por la joven: "Yo no le creo. Si esta denuncia fuera verdadera... ¿cómo va a atender un teléfono? Yo no atiendo a nadie. Pregunto, ¿por qué la llaman a Juana? No tiene sustento. Yo no le creo, lo inventó para llamar la atención ", sentenció.

La ex esposa del conductor también aprovechó para deslizar críticas hacia cómo se manejó el tema dentro del clan Tinelli. Según Aquino, Juana habría suspendido la grabación del reality familiar en Punta del Este para realizar la denuncia, pero aseguró que todo fue una exageración: "El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta ", comentó completamente odiada.

Juana Tinelli

Además, Soledad no tuvo reparos en diferenciarse del accionar de Paula Robles, madre de Juana, y hasta lanzó una frase lapidaria: "Si Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así, las cago a pedos. Yo tengo familia, tengo clase, tengo moral... Tener una hija así me parece una vergüenza ".

Soledad Aquino también arremetió contra el manejo mediático y judicial del caso: "No se jode con estas cosas. No se puede mezclar lo mediático con la política y con la Justicia. Es como que yo mañana diga 'el jardinero me quiere violar' y lo denuncio. No se puede joder, es grave", expresó indignada.