Juanita Tinelli rompió el silencio, expuso su conflicto con Marcelo y Yanina Latorre la ubicó: "Ella quería armar quilombo"

El clan Tinelli vuelve a quedar bajo los reflectores, esta vez por un conflicto que trasciende lo mediático y toca fibras íntimas. Juanita Tinelli, hija de Marcelo Hugo y Paula Robles, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte del empresario Gustavo Scaglione, recientemente convertido en propietario de Telefe tras una operación de más de 90 millones de dólares y enfrentado judicial y económicamente con su padre.

La denuncia, que ya había generado impacto en el entorno de la modelo, terminó derivando en una feroz interna familiar. En las últimas horas, Juanita utilizó su cuenta de TikTok para compartir una serie de mensajes que evidencian un quiebre en su vínculo con el conductor de ShowMatch. "Intentar vivir sin mi papá, aunque él esté con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender", escribió la joven, dejando entrever un distanciamiento profundo. En otro posteo, fue aún más directa: "Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaría por mí".

Los mensajes de Juanita Tinelli sobre su papá

En contraste, dedicó palabras de amor y gratitud a su madre, Paula Robles: "Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo". No es la primera vez que la hija menor del conductor muestra en redes su costado más vulnerable. Meses atrás, había compartido un video donde se la veía llorando en distintas ocasiones, reflejando un momento de fuerte crisis emocional. Pero la exposición pública del conflicto familiar no tardó en generar reacciones en los medios. Desde su programa en El Observador, Yanina Latorre no dudó en tomar partido a favor de Marcelo Tinelli y apuntó duramente contra Juanita. "Ella quería armar quilombo", decretó.

Los mensajes de Juanita Tinelli sobre su papá

Luego de analizar los posteos de Juanita, la conductora de América TV lanzó: "Si tiene problemas de salud emocional, la culpa no es del padre. También tiene una madre, tiene una vida, y cuando dice 'elegí callar'... A ver, Marcelo tiene veinte mil defectos. Marcelo le podés decir la mesa del hambre, que debe guita, que hizo malos negocios, que dejó gente sin laburo, toda esa parte pública y laboral. Pero como padre, padrazo". Y agregó con dureza: "Ella dice 'prioricé a mi papá'. Esta chica nunca trabajó, se fue un año a probar suerte para desfilar en París, y la mantuvo el padre del departamento, porque nunca pegó un desfile".

Visiblemente molesta por la actitud de Juanita, Yanina sumó: "Estas chicas toda la vida anduvieron en avión privado, casa en Punta del Este... no entiendo de qué habla". Además, cuestionó las motivaciones de la joven: "Ponele que la llamaron, le hicieron una amenaza. ¿Qué culpa tiene el padre? De verdad lo digo, para ponerse tan así. Aparte no se lo podía mandar por WhatsApp, ella quería armar quilombo. Debe estar con algún tipo de quilombo propio y mezcló todo. Si tenés un problema con tu viejo, andá y hablalo". En ese sentido, la mujer de Diego Latorre puso en tela de juicio la veracidad del contenido de la denuncia de Juanita.

Los mensajes de Juanita Tinelli sobre su papá

Sin ir más lejos, cuestionó incluso la existencia de la amenaza: "(La denuncia) Dice que se quedó ahí hablando y que cortó. Cuando le piden el teléfono para ver el llamado de dónde vino, de los nervios borró el número ella. Para mí, perdón, no existió tal llamado, para mí". "Si existió, y si existió, era una broma o una pelotudez, de por ahí uno que le debe 500.000 pesos que le habrá dicho 'Hoy jodo a la hija', pero no. ¿Vos te pensás que un tipo poderoso te va a llamar y te va a decir 'Decíle a tu papá que me pague porque te mato'. Hay un montón de formas anteriores", sentenció.