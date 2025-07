"Chupame las tetas, pelotu...": el intenso cruce entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke por una deuda laboral

Una vieja bronca entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke estalló el martes a la noche en LAM, luego de que la periodista le reclamó una vieja deuda por haber hecho algunas participaciones en la ficción Los Grimaldi que producía Fabián Rodríguez, ex marido de la panelista que se quitó la vida el 24 de marzo de 2014. Si bien la discusión parecía algo subida de tono, los gritos se hicieron presentes durante un intercambio telefónico en el programa de América TV.

Durante la conversación Vélez había reconocido que quedaban dos bolos sin pagarle a Von Brocke, aunque la ex de Fabián Doman insistía con que se le devuelvan cada centavo. "Fijate por favor donde reconocen que existe todavía la deuda. No es solamente un pago, un recibo. Sino que se iba dividiendo", argumentó en ese sentido.

"Pero si vos le ponés a la Asociación Argentina de Actores que te deben cuatro programas, obviamente que te van a decir: 'Bueno, vamos a ver cuáles son los cuatro programas'", respondió la ex de Daniel Agostini. "No, no. Lo escriben ellos. Lo que están mostrando es el primer pago. Después no recibí más ningún otro pago. Y ellos reconocen otros pagos más que dicen, hasta el día de hoy, que no saben qué pasó ni dónde está la plata", continuó Von Brocke.

Tras tantos idas y vueltas públicos que se precipitaron con el llamado de la periodista, Vélez no se aguantó y cambió el tono de la discusión. "Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente. Porque fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. No me lo merecía. Me parecés, de verdad, mala leche", sentenció.

Nazarena Vélez y su fallecido ex marido Fabián Rodríguez.

Von Brocker no se quedó atrás y le contestó que también le parecía lo mismo de ella y le retrucó que tendría que haber tenido empatía con ella porque es una persona que "no hace juicios", lo que desató la furia de Nazarena. "¡Pero chupame las tetas, pelotuda! ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y estaba rota? ¿Vos querés que yo vaya a pagar que ya había pagado? ¿Pero vos escuchás lo que estás diciendo? ¿Que yo tenga empatía con vos de verdad? ¿Por dos bolos de mierda? Me tendría que haber ido", reconoció.

Von Brocke enseguida le bajó el tono a la discusión, pero aprovechó lo ocurrido para ponerse en el lugar de víctima. "De esta manera, Naza, voy a estar de tu lado, porque con este golpe así bajo", señaló, para ganarse el repudio de los otros panelistas. "Hagamos una cosa. Regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y se terminó, porque en estos términos no se puede hablar", propuso después.

Evelyn Von Brocke se calmó tras la reacción de Nazarena.

El ofrecimiento también fue ridiculizado por los integrantes del panel de LAM, que se solidarizaron enseguida con su compañera. El conductor, Ángel de Brito, aprovechó ese envión para cerrar la entrevista. La deuda quedó como estaba, pero la defensa de Vélez fue tan buena que dejó a Von Brocke como la mala de la película.