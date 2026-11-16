Por primera vez en más de 200 años de historia, la Universidad de Buenos Aires salió a pedirle a la sociedad que la acompañe con un evento de recaudación de esta magnitud, y la respuesta superó lo esperado. La 1ª Noche a Beneficio de la UBA juntó a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y ya acumula más de USD 2.200.000, el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín con una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

El encuentro contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti y el director del Clínicas, Marcelo Melo, junto a decanos, directores de hospitales universitarios, autoridades de los colegios preuniversitarios y figuras de la política, el mundo empresarial y la cultura. Con los fondos asegurados, la UBA lanzará en diciembre la licitación para adquirir el equipamiento.

La conducción estuvo a cargo de Iván de Pineda, y la noche arrancó con el Himno Nacional Argentino en la voz de Abel Pintos.

Más de 800 personas colmaron el hall central de la Facultad de Derecho.

Gelpi fue el encargado de dar la bienvenida y eligió apelar a la historia. "La UBA forma parte de la identidad de nuestro país, fuimos partícipes y testigos de la historia de esta Nación", dijo, y recordó que en esa misma facultad se graduaron 15 presidentes argentinos. "Hicimos que millones de personas pudieran llegar al tan deseado ascenso social, y, algo de lo que nos sentimos orgullosos, por nuestras aulas pasaron nuestros cinco Premios Nobel", agregó.

Yacobitti, por su parte, celebró sin vueltas el resultado. "Es un hecho histórico para la Universidad: es la primera vez en más de 200 años que se organiza un evento de recaudación de fondos de esta magnitud. Y estamos muy satisfechos porque logramos recaudar el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas con la mejor tecnología del mundo. ¡Nos lo propusimos y lo cumplimos!", expresó.

El vicerrector también destacó el respaldo que llegó desde distintos sectores: "La UBA es lo mejor de nosotros y todos podemos aportar. Por eso me llena de alegría ver el apoyo de cientos de empresarios, artistas, deportistas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, referentes sociales y religiosos, políticos, entre muchos otros".

Invitados en el photocall de la 1ª Noche a Beneficio de la UBA.

Los guantes del Dibu, la gorra de Colapinto y la camiseta de Manu

El momento más esperado de la noche fue la subasta solidaria, con una veintena de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte. Los guantes autografiados por Emiliano "Dibu" Martínez, arquero campeón del mundo en Qatar 2022, se quedaron con una de las ofertas más altas: 20 millones de pesos. La misma cifra alcanzó la camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili.

La gorra firmada por Franco Colapinto se vendió en 8 millones de pesos, mientras que las camisetas de Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, ofrecidas en un mismo lote, se subastaron por 15 millones.

Con lo recaudado, el Clínicas incorporará una plataforma robótica que permitirá elevar la precisión médica, reducir complicaciones, acelerar las recuperaciones y multiplicar la cantidad de intervenciones. Además, servirá para formar profesionales para todo el sistema de salud, público y privado. Hoy el hospital recibe más de 365.000 consultas al año, realiza más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales.

La subasta sigue online: Lali, Bizarrap, Duki y las camisetas de River y Boca

Para quienes no estuvieron en la Facultad de Derecho, la convocatoria continúa. El jueves 19 de noviembre la subasta seguirá en línea a través del portal del Banco Ciudad, con piezas donadas y autografiadas por referentes de la música, el deporte y las artes visuales.

Entre los lotes aparecen la camiseta de River firmada por el plantel campeón del Mundial de Clubes de 2022, la camiseta de Boca de Leandro Paredes firmada por los jugadores, la casaca de la Selección que usó Néstor Craviotto en 1993, un vinilo de Lali, el parlante de Bizarrap, el chaleco de Duki, el sombrero y los lentes de Abel Pintos y la armónica de Ciro Martínez. También se ofrecerán obras de Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.

Para participar hay que registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad. Toda la información está en uba.ar/porlauba, donde la Universidad también publicará el avance de la compra, desde la licitación hasta la entrega, y la rendición de cuentas de lo recaudado. Una vez terminada la auditoría, los fondos excedentes se destinarán a sumar más equipamiento a la plataforma robótica.

La noche reunió a referentes de la universidad, la política y el sector empresarial.

La iniciativa tuvo el acompañamiento de 47 empresas, entidades y organismos públicos, con el Banco Santander como sponsor principal, y el aporte de Laboratorio Elea, Grupo Petersen, Life Seguros, Núcleo Farma, la Asociación de Médicos Municipales, AUSA, Banco Ciudad, Banco Macro, DESA, Edenor, Grupo GPS y Karstec, entre otros. A eso se sumaron donaciones individuales de todos los tamaños y personas que, sin poder hacer un aporte económico, ofrecieron su tiempo y su trabajo.

El cierre quedó en manos de Melo, que puso el foco en lo que, para él, está en juego más allá del avance tecnológico. "Representa nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para nuestros profesionales y para las futuras generaciones de médicos. Pero, fundamentalmente, significa algo que para nosotros es una verdadera convicción: democratizar el acceso a la tecnología", dijo. Y remató con una frase que resumió el espíritu de la noche: "La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo".