La guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parece no tener fin. Cuando todo indicaba que el escándalo no podía escalar más, un nuevo capítulo sacudió al mundo del espectáculo y esta vez la pelea habría llegado directamente a la Justicia. Entre denuncias, acusaciones cruzadas y fuertes amenazas, la actriz habría acudido a la fiscalía para solicitar un botón antipánico por presuntas intimidaciones de la conductora.

La bomba la lanzó Yanina Latorre, quien utilizó sus historias de Instagram para revelar los supuestos movimientos judiciales de la pareja del futbolista. La información llegó después de un fin de semana cargado de tensión, en el que Wanda y la China volvieron a enfrentarse públicamente tras la difusión de un video de su explosivo cruce cara a cara.

Yanina Latorre contó que la China Suárez denunció a Wanda Nara

" ¡Atención! La China en la fiscalía en este momento ", anunció la periodista, despertando inmediatamente la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, lo más fuerte llegó minutos después, cuando explicó cuál sería el motivo de la presencia de la actriz ante la Justicia: "La China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda. Qué circo pedorro", disparó Latorre, dejando en evidencia que el conflicto habría alcanzado un nivel mucho más delicado que los habituales intercambios de indirectas en redes sociales.

Pero la China no sería la única que decidió recurrir a la Justicia. Según la información difundida por Yanina, Mauro Icardi también se encontraba en la fiscalía, acompañado por su abogado, Francisco Oneto, para avanzar con otra presentación que involucra directamente al actual novio de su ex esposa: "Parece que Mauro está ratificando la denuncia contra Martín Migueles", aseguró la conductora, sumando un nuevo ingrediente a una disputa que ya no se limita a Wanda, Icardi y la China, sino que también tiene como protagonista a la nueva pareja de la empresaria. De esta manera, mientras la actriz habría solicitado protección judicial por las presuntas amenazas de Wanda, el delantero buscaría avanzar con su denuncia contra Migueles.

Yanina Latorre contó que Icardi fue contra Migueles

Como si el escándalo judicial no fuera suficiente, Nara decidió contraatacar con una serie de publicaciones en las que apuntó duramente contra Icardi. Esta vez, la conductora puso el foco en una supuesta campaña de hostigamiento digital que, según denunció, estaría financiada por su exmarido mediante cuentas falsas en las redes sociales.

Aunque en uno de sus primeros mensajes evitó mencionar directamente al futbolista, la empresaria aseguró que existiría una organización paga dedicada a perjudicar su imagen y que las cuentas involucradas ya estarían siendo investigadas: " Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital . Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que 'ayudando'", escribió Wanda, dejando en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.

Wanda Nara contra Icardi

Lejos de bajar el tono, la conductora redobló la apuesta con una acusación todavía más directa contra el padre de sus hijas, al que responsabilizó por el supuesto financiamiento de perfiles falsos utilizados para atacarla: "Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje", manifestó, al asegurar que cada nueva publicación formaría parte de las pruebas incorporadas a una causa penal.

Sin embargo, Wanda no se conformó con denunciar el presunto hostigamiento. Fiel a su estilo, aprovechó la oportunidad para pegarle a Icardi donde más le duele: el bolsillo. En medio de la disputa que mantienen por la cuota alimentaria de sus hijas, la empresaria lanzó una chicana que volvió a encender la polémica. " Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada", disparó sin filtros, vinculando las presuntas cuentas pagas con el reclamo económico que mantiene contra el delantero.

Wanda, la China y Mauro Icardi nuevamente enfrentados

Pero todavía le quedaba una última estocada. Con un mensaje cargado de ironía y una advertencia sobre las consecuencias judiciales del conflicto, Wanda dejó en claro que está dispuesta a continuar la batalla hasta las últimas consecuencias: "Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Gastá donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses", sentenció.

Así, el enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo marcado por acusaciones de amenazas, denuncias judiciales y presunta violencia digital. Mientras la actriz habría recurrido a la fiscalía para solicitar un botón antipánico y el futbolista buscaría avanzar contra Martín Migueles, la conductora continúa exponiendo públicamente sus reclamos contra su exmarido.