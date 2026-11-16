El papa León XIV partió a las 14:26, hora local (16:26 de Argentina) de regreso al Vaticano al cabo de una emotiva visita apostólica al Perú, y en la última misa que ofreció este lunes en la Base Aérea Las Palmas, ante un millón y medio de fieles, se despidió diciendo: "Los llevaré siempre conmigo".

León XIV, quien viajó a bordo de un avión Boeing 787 de Latam, fue despedido en la Base Aérea de El Callao por el primer vicepresidente de Perú, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá, debido a que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, viajó ayer China y Japón para participar en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen y cumplir una agenda bilateral y de cooperación

Robert Francis Prevost, quien durante 20 años ejerció una extensa labor pastoral en Perú, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido como sumo pontífice en 2025, recibió el cariño de miles de peruanos que se apostaron a lo largo de las calles y avenidas por las que se trasladó desde la Base Aérea de Las Palmas, situada en el distrito de Surco, hasta el aeropuerto de El Callao.

El Papa en Perú

De esta manera, el Papa puso fin a su primera gira por Sudamérica que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó del 8 al 11 en Argentina, donde ofició multitudinarias misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La misa en la Base Aérea de Las Palmas fue la última actividad de León XIV en su visita apostólica de seis días en el Perú, que lo llevó por ciudades como Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba. Uno de los momentos más significativos de su homilía llegó cuando expresó el vínculo que mantiene con el Perú y sus ciudadanos, luego de su experiencia pastoral en el país.

"Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano", manifestó León XIV, reportaron Agencia Andina y el sitio Perú 21, y supo Noticias Argentinas.

"Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos", dijo.

El Papa recibió el impacto de un rosario lanzado desde la multitud

Un momento inesperado se registró durante el ingreso del papa León XIV a la Base Aérea Las Palmas. Mientras recorría el recinto a bordo del papamóvil, el pontífice fue alcanzado en la cara por un rosario lanzado desde la multitud que esperaba su llegada, y si bien se llevó una mano a la altura del ojo derecho, continuó su marcha sin mayores consecuencias, indicó el sitio Perú21. "¡Que Dios te bendiga, mi Perú!": el Papa se despide con emotivo mensaje antes de regresar a Roma

El Papa en Perú

Antes de emprender su vuelo de regreso a Roma, el Papa dedicó unas emotivas palabras al Perú y agradeció los días compartidos durante su visita apostólica. León XIV expresó su profunda gratitud por las muestras de fe y devoción que recibió en el país, y aseguró que se lleva consigo el testimonio de los fieles peruanos.

"He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!", expresó, según el mensaje publicado en Pontifex. El regreso del sumo pontífice a Roma está previsto para las 10:30 hora local, en el Aeropuerto Internacional "Leonardo Da Vinci", según Vatican News.



