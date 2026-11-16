Nacida en una humilde chacra de Colonia Aurora, la bioquímica misionera creció en una familia marcada por el trabajo rural y las privaciones. Sus padres y hermanos conocieron el sacrificio cotidiano de la vida en el campo, mientras ella soñaba con un futuro diferente. A fuerza de voluntad, estudio y perseverancia, se convirtió en investigadora del CONICET y acaba de recibir la Mención de Honor al Valor Científico 2026 del Senado de la Nación.

La historia de Cristina Weber tiene mucho más detrás que un título universitario, una medalla de oro o un reconocimiento nacional. Detrás de la científica misionera que hoy investiga herramientas para detectar tempranamente enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer hay una infancia de carencias, una familia trabajadora y una decisión que comenzó a tomar forma cuando todavía era una niña: quería construir un destino diferente al que parecía esperarla en la chacra.

Oriunda de Paraje Doradito, en Colonia Aurora, Cristina creció en un hogar humilde, donde la vida estaba organizada alrededor del trabajo rural. Sus padres y hermanos conocían de cerca las exigencias de una actividad que no concede demasiados descansos. En el campo, las jornadas comienzan temprano y terminan cuando las tareas lo permiten. El esfuerzo de sol a sol, las necesidades económicas y las limitaciones materiales formaban parte de la realidad familiar.

Cristina Weber en su pueblo

"La vida de la chacra es muy sufrida, es trabajar de sol a sol todos los días ", recordó Cristina al describir aquellos años. Mientras observaba el sacrificio cotidiano de su familia, comenzó a imaginar otra posibilidad para su vida. "Yo me quejaba y decía: eso no es para mí. Empecé a soñar con salir de la chacra", contó.

Pero soñar con un futuro distinto no significaba tener el camino allanado. La primera gran dificultad era, sencillamente, llegar a la escuela. Durante la primaria caminaba entre siete y ocho kilómetros para asistir a clases , porque en su familia no tenían movilidad. Cada jornada escolar implicaba un esfuerzo físico y una demostración de voluntad que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las primeras pruebas de su perseverancia.

La situación económica tampoco permitía demasiadas facilidades. Para una familia de trabajadores rurales, sostener los estudios de una hija representaba un desafío adicional. Sin embargo, Cristina encontró una oportunidad que cambiaría su recorrido: una beca de la Asociación Conciencia, que la acompañó durante la secundaria y también en su etapa universitaria.

Cristina junto a su hermana

Ingresó a la primera promoción de la Escuela Técnica de Producción Agropecuaria de Guaraní Nº 9 y, más adelante, tuvo que enfrentar otro desafío: dejar su lugar de origen para estudiar en Posadas. "Yo, una chica del interior, nunca había ido a Posadas. Ir a vivir sola allá fue un mundo muy difícil de transitar", recordó.

La joven que había crecido entre las tareas de la chacra y las largas caminatas comenzó entonces a construir, libro por libro, el futuro que había imaginado. "Yo vivía en la biblioteca, pidiendo libros prestados", contó al recordar su paso por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

El esfuerzo tuvo su recompensa. En 2023 se graduó de bioquímica con el mejor promedio de su camada y recibió la Medalla de Oro de la universidad. Una distinción que coronó años de estudio, pero que también llevaba consigo la historia de aquella niña de Colonia Aurora que caminaba kilómetros para llegar a la escuela.

Cristina en su casa de Colonia Aurora

Una pasantía en el Instituto Balseiro despertó su interés por la investigación científica. Actualmente es becaria doctoral del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM), dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí trabaja en la búsqueda de biomarcadores que permitan avanzar en el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas.

Su investigación ya obtuvo resultados preliminares en modelos de ratones y aguarda la aprobación del comité de bioética para avanzar con muestras de pacientes humanos.

A ese recorrido se sumó ahora un reconocimiento de alcance nacional: Cristina recibió la Mención de Honor al Valor Científico 2026, otorgada por el Senado de la Nación. Fue nominada por el senador Enrique Martín Goerling Lara y compartió el mérito con quienes acompañaron su formación y su trabajo, entre ellos su director de tesis, el doctor Oscar Bello, la UNaM, la Asociación Conciencia y los equipos del IHEM y del CONICET.

Lejos de considerar el premio como un logro exclusivamente personal, destacó el valor de la educación pública y del trabajo colectivo. También dedicó la distinción a Misiones y a su comunidad científica. Pero hay otro sueño que acompaña su presente: regresar algún día a la provincia y contribuir al desarrollo de la neurociencia en una región donde todavía queda mucho por explorar. Incluso contó que ya mantiene conversaciones para impulsar iniciativas vinculadas con esa área. Y, a esta altura, sabemos que lo que se propone lo cumple.

Cristina en su casa

La historia de Cristina Weber es también la de una familia humilde que, desde sus posibilidades, sostuvo el camino de una hija que quería estudiar. Es la historia de padres y hermanos acostumbrados al sacrificio de la chacra, de una infancia atravesada por las necesidades y de una joven que entendió que la educación podía abrirle otras puertas.

Hoy, desde un laboratorio, aquella niña que caminaba ocho kilómetros para llegar a clases investiga cómo mejorar la detección de enfermedades que afectan a miles de personas. Y cuando le preguntan qué mensaje dejaría a otros jóvenes que atraviesan dificultades similares, responde con la sencillez de quien conoce el valor de cada oportunidad: " Que sigan soñando y empiecen a construir su futuro hoy con lo que tengan ".

"La investigación es futuro y soberanía", resumió Cristina. Una frase que hoy adquiere un significado especial en la historia de aquella estudiante de Paraje Doradito que nunca dejó de soñar con un futuro diferente.