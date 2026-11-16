El dolor golpeó de lleno a Gladys La Bomba Tucumana, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la inesperada muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años. Días después de despedirlo públicamente con un desgarrador mensaje en redes sociales, la cantante rompió el silencio y reveló las circunstancias que rodearon el fallecimiento del nene, quien sufrió una lesión mientras jugaba a la pelota con sus primos.

Desde Tucumán, adonde viajó de urgencia para acompañar a su familia, la artista relató cómo un accidente doméstico que inicialmente parecía no revestir gravedad terminó en una tragedia en cuestión de horas . Además, expresó sus dudas sobre lo ocurrido durante la atención médica y aseguró que todavía esperan respuestas para comprender qué provocó la muerte del menor.

El difícil momento familiar que atraviesa Gladys La Bomba Tucumana

Según explicó, Ian se encontraba jugando descalzo a la pelota en el pasillo de la casa de su abuela cuando sufrió un fuerte golpe contra una estructura de cemento. "En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó", recordó Gladys al reconstruir el episodio que desencadenó la tragedia.

A raíz del impacto, el nene sufrió "una fractura no expuesta", por lo que sus familiares decidieron trasladarlo a un centro de salud para que recibiera la atención correspondiente. Sin embargo, lo que parecía ser una lesión que podía tratarse médicamente tomó un rumbo completamente inesperado.

Visiblemente afectada, la cantante reconoció que todavía existen demasiados interrogantes alrededor del fallecimiento de su sobrino. "Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje", manifestó, dejando en evidencia la incertidumbre que atraviesa a toda la familia.

De acuerdo con su testimonio, el cuadro se complicó en apenas uno o dos días y una presunta bacteria podría haber estado involucrada en el desenlace fatal: "El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria, Ian en veinticuatro o cuarenta y ocho horas muere injustamente", expresó Gladys, todavía conmocionada por la rapidez con la que ocurrió todo.

Gladys La Bomba Tucumana explicó lo que vivió su sobrino

En medio del dolor, la familia busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Ian y conocer qué ocurrió después de que ingresara al centro de salud: " Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó ", aseguró la cantante, quien dejó en claro que necesitan respuestas para entender cómo una fractura terminó vinculada a un desenlace tan devastador.

La noticia había salido a la luz el pasado 12 de noviembre, cuando Gladys utilizó sus redes sociales para despedir a su sobrino con un emotivo mensaje. En aquella publicación, la artista había expresado su tristeza por la pérdida, aunque decidió reservarse los detalles sobre las circunstancias en las que había fallecido. Ahora, con el paso de los días, se animó a reconstruir públicamente lo sucedido y pidió oraciones para su familia, que intenta sobrellevar una pérdida tan repentina como dolorosa.