Cinthia se arrepintió de su campaña en tanga, pero Moria la ubicó: "Mostrar el culo no te saca lo que tenés en la cabeza"

Cinthia Fernández apenas tuvo tiempo para arrepentirse en vivo en La Mañana con Moria de la campaña política de 2021 en la cual bailó en tanga frente al Congreso para llamar la atención, ya que Moria Casan la cruzó con firmeza porque consideró que alimentó el prejuicio de los demás sobre ella acerca de que porque tiene buen cuerpo es limitada en términos intelectuales, algo que ella también padeció.

Fue la conductora la que le preguntó sobre aquella época del "hilo dental", en el sentido de las oportunidades que le dio. "Yo reniego de eso. Lo que hice en su momento fue marketing, no es algo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas, pero bueno. La verdad es que no me da orgullo ver cosas mías", lamentó la invitada.

Tras eso señaló a su candidatura como "un papelón", lo que motivó una respuesta directa de Moria. "¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con culo al aire, ¿por qué?", quiso saber. "Estuvo bueno que se hablara de un tema que no es habitual, un poco lo que hizo Virginia Gallardo con la foto con Ricardo Fort. Pero, no es algo de lo que me sienta orgullosa porque hoy, cuando estudio, me doy cuenta de un lado más serio de la vida y de que el país necesita otra cosa", explicó Fernández.

Moria Casán nunca tuvo problemas en mostrar su cuerpo porque estaba segura de lo que tenía en su cabeza.

"Bancate a vos misma", le pidió Moria. "Mostrar el culo no te saca lo que tenés en la cabeza ni tu personalidad. Al final caés en el prejuicio de los demás hacia vos. Hay un prejuicio de las mujeres que tenemos buen lomo y los mostramos, que no tenemos que tener nada en la cabeza, ¿por qué? Hay otras que se muestran dando títulos que no tienen", ironizó la One.

"Vos mostraste que pese a mostrar el culo, tenés algo en la cabeza", sentenció al finalizar el tema. Fernández llegó al tema porque venía de contar que sus hijas iban a un colegio bilingüe en el partido bonaerense de Escobar. "Quiero invertir en que mis hijas tengan posibilidades con cosas como el idioma, que yo no lo tuve", había asegurado.

La famosa coreografía frente al Congreso Nacional con la que Cinthia Fernández lanzó su campaña para diputada nacional.

La campaña electoral a la que se refieren es la que tuvo a la estudiante de derecho como protagonista de un spot en el que bailaba en tanga frente al Congreso, al ritmo de Se dice de mí, de Tita Merello. "Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención", definió en aquel entonces. El arrepentimiento llegó unos años después.