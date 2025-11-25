Shakira confesó qué hombre aún puede desestabilizarla: "La razón de mi existencia"

Shakira se prepara para sus shows en el país y su vibra se hace sentir tanto dentro como fuera del escenario. Mientras en escena brilla por su energía y talento, en las últimas entrevistas muestra su costado más emotivo al hablar de las batallas personales que tuvo que atravesar.

La cantante comenzó refiriéndose a su papá, quien atraviesa un difícil momento de salud: "Mi papá ha sido mi mejor amigo, mi maestro, mi muso. Ha sido una gran inspiración, un gran impulso para que diese mis primeros pasos como artista, como escritora, como compositora", definió antes de decir que es "el amor de su vida", aunque enseguida se corrigió: "Bueno, el amor de mi vida antes de que llegaran mis dos grandes amores, la razón de mi existencia", argumentó mientras sostiene una imagen junto a sus hijos Sasha y Milan.

En un mano a mano con Infobae, Shakira mostró su lado más vulnera pero fuerte a la vez

Tras sus conciertos en Chile, Shakira se tomó un descanso de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour antes de continuar por Uruguay y llegar a Argentina, donde cerrará su tramo sudamericano. Se presentará el lunes 8, martes 9 y jueves 11 de diciembre en el estadio de Vélez, en Buenos Aires, y el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el estadio Kempes, en Córdoba. En paralelo, también muestra sus nuevas fragancias Amarillo, Rojo y Fucsia.

La artista aseguró que está en su mejor momento, enfocada en la música y en su faceta empresarial: "Este es un momento donde lo femenino impera, donde lo femenino gobierna, y donde me he sentido muy cobijada por mis amigas, por mujeres increíbles en mi vida, como mi madre también. Entonces, hay una fuerza, una energía femenina piloteando un poco", reflexionó.

Shakira aseguró que actualmente solo la puede desestabilizar algo relacionado a sus hijos

Según la artista, solo hay algo capaz de desestabilizarla: "Lo único que me puede desestabilizar en este momento en mi vida es cualquier cosa que tenga que ver con mis hijos . Lo demás, yo creo que ya lo he pasado todo", afirmó.

Shakira transita una etapa en la que no oculta sus emociones, pero también exhibe su fortaleza: "Las cosas que más temí que me pasaran, ya me pasaron. Y las sobreviví. Cuando pensaban que era muy frágil, yo pensaba que era frágil, pensaba que no podía soportar los embates de la vida, pero pude hacerlo", dijo y agregó: "Y me di cuenta de que hay tantas mujeres que también lo pueden hacer, porque estamos hechas de otro material. Pero todo lo que tiene que ver con mis hijos, sí que me desestabiliza".