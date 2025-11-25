Listorti rompió el código y fue al hueso sobre Tinelli: "Si debe plata, está bien que lo critiquen"

25 Noviembre de 2025 15:45
Es de público conocimiento que Marcelo Tinelli vive un momento complicado tanto en el entorno familia como económico. A tal punto que tuvo que alejarse de los medios y redes sociales para encontrar un poco de tranquilidad ante tantas críticas: incluso de gente que supo trabajar con él. En este contexto, José María Listorti se pronunció nuevamente al respecto.
En las últimas horas sorprendieron sus nuevas declaraciones sobre el tema Tinelli. De visita en Sería increíble, uno de los programa de Olga, el humorista habló de quienes critican al empresario por cuestiones de deudas. Fue allí que señaló sin dudar: "Si debe plata, está bien que lo critiquen".
Al mismo tiempo que agregó sincero: "En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido", habló acerca de las oportunidades laborales que dio Tinelli.
En este punto, cuestionó a los colegas que recibieron el apoyo del propio Marcelo años atrás y hoy en día se unen a la crítica colectiva: "Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mí", fue tajante.
Sus declaraciones en Olga se sintonizan con sus propias palabras días atrás; consultado acerca de si se había comunicado con Tinelli en los últimos días, Listorti fue directo: "No, no lo jodo, por eso me llevo bien. No le chupo las medias como todos piensan, nada que ver. De hecho, hace tres años y medio que no trabajo con Marcelo. El año pasado me propuso hacer el Cantando, le dije que no, me propuso este año hacer Carnaval y le dije que no", reveló, dejando en claro que su vínculo con el conductor se mantiene desde la cordialidad pero sin dependencia profesional.