Listorti rompió el código y fue al hueso sobre Tinelli: "Si debe plata, está bien que lo critiquen"

Es de público conocimiento que Marcelo Tinelli vive un momento complicado tanto en el entorno familia como económico. A tal punto que tuvo que alejarse de los medios y redes sociales para encontrar un poco de tranquilidad ante tantas críticas: incluso de gente que supo trabajar con él. En este contexto, José María Listorti se pronunció nuevamente al respecto.

En las últimas horas sorprendieron sus nuevas declaraciones sobre el tema Tinelli. De visita en Sería increíble, uno de los programa de Olga, el humorista habló de quienes critican al empresario por cuestiones de deudas. Fue allí que señaló sin dudar: " Si debe plata, está bien que lo critiquen ".

José María Listorti fue contundente contra Tinelli

Al mismo tiempo que agregó sincero: "En los 20 y pico de años que trabajamos juntos me enojé, y me peleé muchas veces con él, pero yo pongo en la balanza y me pesa más ser agradecido", habló acerca de las oportunidades laborales que dio Tinelli.

En este punto, cuestionó a los colegas que recibieron el apoyo del propio Marcelo años atrás y hoy en día se unen a la crítica colectiva: "Si la está pasando mal, no es el momento para pegarle, es el momento para estar, son los valores que me enseñaron a mí", fue tajante.