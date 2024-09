Cinthia Fernández se casa: detalles inesperados y el gesto de Roberto Castillo que generó repudio

Durante años, Cinthia Fernández no tuvo suerte en el amor, y es que tras su separación con Matías Defederico y su larga lucha por la mantención de las tres hijas que tuvieron juntos, sumado a su fracaso amoroso con Martín Baclini, en los últimos meses su suerte parece haber cambiado y todo indica que encontró a la persona correcta. El fin de semana, la mediática presumió su compromiso con Roberto Castillo, quien fue su abogado mucho tiempo, en la paradisíaca Playa del Carmen.

" Si quiero. Te amo en esta y mil vidas ", escribió en el posteo en Instagram. Una propuesta a orillas del mar, por la noche, con una cena decorada y los protagonistas vestidos de blanco. Y aunque la joven compartió entusiasmada la buena noticia, las críticas no llegaron en tardar: "¿Se van a casar a menos de 4 meses de noviazgo? Dale, estos venían de amantes hace banda" o "Y después se daba el tiempo de hablar de la China Suárez. Visto no hay que escupir para arriba. Las vueltas de la vida", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

El romántico posteo de Cinthia Fernández desde Playa del Carmen: "Sí quiero"

Castillo pasó de estar sentado en la mesa del ex suegro, disfrutando de un almuerzo, a pedirle casamiento a Cinthia, sin escala. Las críticas de los cibernautas se deben a la falta de empatía de los protagonistas, ya que se supo el mal momento que atraviesa la ex mujer del letrado tras la separación. Además, hay quienes dudaron de la reacción de la influencer y la acusaron de tener todo armado.

Ante los comentarios ajenos, la modelo publicó la famosa "cajas de preguntas" en sus historias de Instagram, la cual se llenó de consultas sobre la propuesta y el matrimonio. Sobre la fecha de la boda, la joven destacó que aún no sabe cuándo será, ya que fue muy reciente la pregunta: "¿Sabías que te iba a proponer casamiento?", fue la duda más repetida. Casualidad que muchos cibernautas dudaban de la espontaneidad, ya que ambos vestían de blanco.

"No tenía ni la menor idea. Me pidió que vayamos a caminar un rato para pasar un momento solos y sin niños . Ahí me llevó a la playa y había armada una cena a la orilla del mar. Yo ya ahí lloré porque la sorpresa era hermosa. Pasó un rato, y disimuló para que me crea y era la cena la sorpresa y de repente me propuso casamiento. Eligió con una de mis nenas el anillo y las hizo entrar a todas", contó la mediática.

Cinthia Fernández responde las dudas sobre su compromiso

Un usuario no dudó en cuestionar la vestimenta y la persona grabando la situación: "Porque me dijo después vamos a cenar a uno de los resto del hotel. Que era nuestra última noche. Y siempre nos preguntamos qué color te ponés y como me dijo blanco fui con blanco", explicó Fernández ante los cuestionamientos sobre su propuesta.

Por último, la panelista mostró una imagen abrazada a sus tres hijas, y aclaró que todavía no tiene las imágenes de la propuesta entera, ya que el personal del hotel se encargó de todos los detalles.