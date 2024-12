Cinthia Fernández expuso lo más bajo de la ex de Roberto Castillo: "Con 5 palos no le alcanza y no labura"

Si bien Cinthia Fernández ganó la batalla contra su ex, Matías Defederico, y validó los derechos de sus tres hijas consiguiendo el título de propiedad de su casa, continúa en una batalla familiar, pero esta vez con la ex mujer de su actual pareja, Roberto Castillo.

Habitualmente, la influencer intercambia ideas con sus seguidores a través de la famosa "caja de preguntas", donde responde consultas sobre su privacidad, así como da consejos de estilo de vida o, en este caso, sobre internas familiares.

Cinthia Fernández pasó Navidad con Roberto Castillo y despertó la furia de una persona en especial

"¿Qué opinas de cómo Roberto le cerró la boca con pruebas a cierta persona?", consultó una seguidora a lo que Cinthia respondió: "Que no tiene que callarse más, porque con ciertas personas no sirven los buenos caminos", además mostró el nombre de la cibernauta que realizó la pregunta para que no la acusen de auto-preguntarse.

Por otro lado, la modelo fue consultada: "Si el padre no trabaja y te pasa el 40% del salario mínimo: 70 mil pesos. ¿Qué se puede hacer?". Ante esta pregunta, la mediática utilizó de ejemplo a la ex esposa de su comprometido: "Mándaselo a la ex de mi actual para que aprenda, porque con casi 5 palos no le alcanza. Pero no labura tampoco ", expuso detalles de la guerra familiar que enfrentan los próximos a casarse.

Cinthia Fernández apunta directo contra la ex de Roberto Castillo

Las respuestas de Cinthia Fernández fueron a raíz del reciente cruce digital que protagonizó Roberto Castillo con su ex mujer. El abogado compartió en su cuenta personal de Instagram las capturas que le llegaron del canal de difusión de Daniela Vera, donde la mujer contó a sus seguidores que el papá de sus hijas no se presentó en Navidad y sólo envió regalos: "Encima diciéndome se lo regalamos entre los dos", acusó a su ex de "rata".

"Oli diciéndome hoy: 'Mami le voy a decir a papá que quiero ir a su casa, no a la casa de C . Hay que escuchar a los niños. Despertá", se lee en un mensaje de la arquitecta con sus seguidores, en el que hace alusión a que las menores no quieren ir a la propiedad de Fernández, donde además expuso que no la dejan videollamar a la madre por las noches.

Roberto Castillo contraataca

Roberto se cansó de ser expuesto sin oportunidad de defenderse, por lo que compartió las capturas de los ataques y decidió mostrar pruebas para desmentir los dichos contra su persona: "Evito a diario dar respuestas a las mentiras que dice prácticamente todos los días, pero hoy voy a darme personas de rebajarme para dar respuestas a todas sus mentiras ", empezó el comunicado mediático del letrado y continuó: "Estoy con mis tres hijas yendo a pasear por eso probablemente tarde un par de horas", fueron las palabras que utilizó para impugnar las acusaciones de que no ve ni llama a las niñas.

Sin tener en cuenta las consecuencias, Daniela Vera expone a su ex esposo, Roberto Castillo.

"Primer punto muy importante para contextualizar. A la fecha tenemos firmado un acuerdo con los siguientes puntos...", comenzó con un listado de montos que pasa todos los meses a la madre de sus hijas: en concepto de alimentos, abona la suma mensual es de 1.300.000, mientras que para educación la suma es de 750.000 pesos. En concepto de salud la suma es de 500.000, y para la vivienda es 1.600.000, lo que da aproximadamente 4 millones : "Este mes aboné por fuera de ese acuerdo la suma de 900.000 pesos de colonia. Abone también el 50% del hospedaje de las vacaciones de Daniela que serán durante el mes de enero", continúo exponiendo.

Roberto Castillo no está dispuesto a quedar como el villano de una película mal contada

Por otro lado, Castillo compartió los días que la Justicia dictó que debe retirar a sus hijas del colegio o colonia de vacaciones, así cómo los días de fin de semana que podrá retirarlas de la casa materna: "Comparto con mis hijas tres días por semana, esto para que el cuidado personal sea equitativo y no tenga la madre que hacerse cargo del cuidado de las menores considerando que esto sería una traba para que pueda desarrollarse profesionalmente ", expresó.

Decidido a no ser el villano de una película mal contada, Roberto Castillo presentó públicamente determinadas situaciones donde intentó mantener una buena relación con Daniela Vera: en primer lugar el joven le perdonó una multa de 10 millones de pesos, impuesta por el juez, por no cumplir la cautelar. Por otro lado. rectificó que el regalo de Navidad decidió que sea de parte de los dos, ya que la mujer le comentó que no podía pagar el regalo.