Cinthia Fernández pidió venganza contra la madre de Lucio Dupuy: "Contratemos al mejor asesino en horas"

A través de su cuenta de X, Cinthia Fernández volvió a referirse al brutal crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, un caso que conmovió al país y expuso las fallas del sistema que debía protegerlo. La modelo y estudiante de abogacía publicó un mensaje cargado de bronca en el que fantaseó con una venganza contra Magdalena Espósito Valenti, madre del pequeño y condenada a prisión perpetua junto a su pareja, Abigail Páez. "¿Cuándo hacemos una vaquita para contratar a uno en la cárcel que deje en el otro plano a la hija de puta de la progenitora de Lucio Dupuy?", preguntó.

Cinthia Fernández pidió venganza contra la madre de Lucio Dupuy: "

Y agregó: "Avisen CBU que lo promociono hasta cansarme. En un día juntamos la guita, les aseguro que logramos contratar al mejor asesino en horas y cobramos venganza todos juntos. Es más, le pedimos si puede ser lento y con dolor, ¡mejor!". No es la primera vez que Cinthia se pronuncia con dureza sobre el caso. Tras la lectura del veredicto en febrero de 2023, había publicado un fuerte descargo en sus redes sociales, en el que reclamaba perpetua y cuestionaba el trato judicial hacia las condenadas. "Siguen haciendo todo mal dándoles el beneficio de no recibir la sentencia presencialmente", había escrito.

Además, junto a una foto del niño y la leyenda "Justicia por Lucio", había añadido: "Todos queríamos ver a esas dos mie...das sufrir". En aquel entonces también había pedido castigos dentro de la cárcel: "Ojalá lleguen pronto videos de bienvenida en la cárcel". Y concluyó: "Y a falta de pena de muerte, ojalá hoy y el lunes sea justicia = perpetua". Cabe destacar que finalmente el caso culminó con condenas de prisión perpetua para la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, al revelar un patrón de violencia extrema, negligencia institucional y desamparo familiar que sufrió durante años el pequeño.

El caso Lucio Dupuy

Lucio nació en 2016 y, tras pasar gran parte de su infancia al cuidado de sus abuelos y tíos paternos, en 2020 quedó bajo la custodia de su madre y su pareja. Durante ese tiempo sufrió maltratos sistemáticos: vecinos denunciaron gritos y golpes, y entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 fue internado en cinco oportunidades por lesiones graves. El 26 de noviembre de 2021 murió tras recibir una golpiza brutal. La autopsia reveló múltiples fracturas, lesiones internas, abuso sexual, quemaduras y mordeduras. La investigación confirmó la responsabilidad de Espósito Valenti y Páez, quienes fueron condenadas a prisión perpetua.

Justicia por Lucio Dupuy

El caso expuso las graves omisiones de la Justicia, el sistema de salud y organismos estatales que no supieron intervenir a tiempo pese a las señales de alarma. Por ello, se abrió un jury contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán, aunque finalmente fueron absueltas y reintegradas a sus funciones. En respuesta a la tragedia, el Congreso sancionó en noviembre de 2022 la llamada "Ley Lucio", que establece la capacitación obligatoria y permanente de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de violencia infantil, especialmente en áreas de salud y educación.