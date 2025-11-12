El nuevo papelón de Flavio Azzaro contra Luzu TV: de periodista a inspector de bots

Si hay algo que parece desvelar a Flavio Azzaro -además de su propio ego- es la existencia de bots en los canales de stream. El periodista deportivo volvió a prender el ventilador durante su visita a Olga, y, como era de esperarse, salpicó a medio mundo con indirectas disfrazadas de "reflexiones profundas".

El conflicto comenzó cuando Diego Yudcovsky, su ex compañero en Azz, decidió mudarse a Picado TV, otro gigante del stream deportivo que suma comunicadores de medios tradicionales. Al parecer, esa movida no le cayó nada bien y en lugar de mandarle un mensaje de buena suerte, eligió twittear: "Me gustaba la competencia, pero ya está, cayeron en los bots . Una pena...", escribió apenas quince minutos después de que el nuevo programa saliera al aire.

Flavio Azzaro visitó Olga y demostró tener un problema con nico Occhiato y la comunidad de Luzu TV

En esa línea, Azzaro llegó a la mesa de Olga y Nati Jota, sin muchas vueltas, le preguntó: "¿Flavio, qué pasa con los bots?". El periodista, fiel a su papel de tipo serio que se toma todo demasiado personal, respondió con ironía: "Hay muchos, por todos lados. ¿Acá no, no?". Eial Moldavsky se sumó a al chiste: "Acá tenemos 15, 20% de bots", y el entrevistado aprovechó la oportunidad para meter el venenazo: "Yo creo que antes Olga tenía bots, ya no tiene".

El comunicador, que últimamente parece más preocupado por la pureza del algoritmo que por el fútbol, siguió con su indignación moral: "Hay dos o tres canales que compran bots, y los voy a decir. Luzu compra bots, La Casa Stream compra bots y lo de Tinelli es un asco". Lo curioso es que su enojo parece estar especialmente dirigido a Luzu TV, uno de los canales más vistos. ¿Será que alguna vez quiso estar ahí y no lo llamaron?: "Yo no digo que a Luzu no lo mira nadie. Yo digo que a Luzu lo miran cien mil y compran cincuenta mil ", explicó y pareciera ser experto en tráfico digital.

Nati Jota, que no quería quedar pegada en otro capítulo de la guerra entre Luzu y Olga, le consultó si había investigado algo sobre las visualizaciones pagas: "Es más fácil de lo que todos creemos", aseguró el invitado.

Homero Pettinato también aportó su mirada y calificó la compra de bots como una estafa a las marcas, lo que dio pie a que Azzaro siguiera justificando su enojo: "Por eso yo me caliento. Mi fondo es cuidar esto que hemos armado", dijo, en modo patriarca del stream.

Flavio Azzaro

Mientras Flavio Azzaro tiró veneno para todos lados, Nico Occhiato celebró en su propio canal: "Pico histórico de audiencia de Luzu: 228 mil personas". Y ahora se entiende todo. Tal vez el problema no sean los bots, sino los picos que Azzaro nunca va a alcanzar.