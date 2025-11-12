Wanda Nara movió una ficha clave y ahora Mauro Icardi podría quedarse "atrapado" en Buenos Aires

No se sabe si fue por el portal 11/11 o por alguna alineación de planetas, pero en Buenos Aires conviven, curiosamente en paz, tres nombres que suelen ser sinónimo de escándalo: Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Él, instalado en la famosa "casa de los sueños" con sus hijas, la Bad Bitch enfocada en su trabajo y la actriz respondiendo haters en redes. Sin intervención policial ni SAME de por medio, las partes colaboran para que las menores estén con su papá después de cinco meses sin verse.

Sin embargo, esta podría ser la calma que antecede la tormenta. Y es que Laura Ubfal reveló el último movimiento legal de la conductora de MasterChef, que podría complicar la situación: "El lunes, los abogados de Wanda Nara ya presentaron un escrito para que Mauro Icardi no pueda salir del país si no paga los U$S 152.509 que debe de alimentos", contó en X.

Laura Ubfal contó el movimiento que hizo Wanda Nara y sus abogados y que complica a Mauro Icardi

Según trascendió, el delantero lleva 13 meses sin abonar la cuota alimentaria, aunque por motivos que se desconocen, no figura en el sistema de deudores. En este contexto —y ante el riesgo de ser incluido en esa lista—, Icardi habría pedido una garantía judicial para poder salir del país y regresar a entrenar en Estambul: "Ahora el tema lo sigue el nuevo abogado de Wanda, el doctor Diego Palombo. El futbolista vino con la garantía del juez Hagopian de poder volver a Turquía tras ver a sus hijas", continuó Ubfal.

Lo cierto es que si Mauro pagara lo adeudado, estaría reconociendo que sus hijas tienen una vida tanto escolar como afectiva en Buenos Aires, algo que no le conviene: su objetivo es lograr la restitución de Francesca e Isabella a Turquía , donde vivían antes de la separación.

Yanina Latorre expuso al nuevo abogado de Wanda Nara

Por otro lado, Yanina Latorre no tardó en sumar su dosis de información. Desde su cuenta de Instagram, reveló la identidad del nuevo abogado de Wanda y lo expuso con humor: "Hola, les presento al nuevo abogado de Wanda. Agradece sanguchitos de miga en IG", escribió al mostrar una foto del profesional compartiendo una bandeja de catering, así como una torta.

En la misma línea, publicó otro viejo posteo del letrado donde pedía entradas para un recital de Coldplay: "Si alguien tiene dos o tres entradas para el campo de Coldplay que me avise por privado", había escrito Palombo. Latorre reaccionó con un contundente: "Me vuelvo loca".

Icardi incumplió las condiciones: no llevó a las nenas al colegio este miércoles

Tras la viralización de las historias, el abogado eliminó las publicaciones y puso su cuenta en modo privado, intentando frenar la exposición mediática.

Además, Yanina Latorre contó que movió sus contactos para chequear si Mauro Icardi había llevado a las nenas al colegio. La respuesta fue un rotundo "no". De confirmarse, el jugador estaría incumpliendo las condiciones pactadas judicialmente, que establecen que las menores deben continuar con su rutina escolar, mantener asistencia perfecta y no vincularse con la China Suárez ni con sus hijos.