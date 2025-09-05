Cinthia Fernández contra todos: cruzó a Mariana Brey por Karina Milei y se peleó con Rosalía Costantino por la obra pública

La interna libertaria está más fuerte que nunca y sus coletazos ya se sienten inclusive entre las figuras ajenas a la función pública que adhieren al proyecto de Javier Milei. Así se evidenció en la discusión que hubo entre Mariana Brey y Cinthia Fernández por las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a las que vincularon a Karina Milei. La vedette no se quedó atrás y también se peleó con su otra compañera, la periodista económica Rosalía Costantino.

La discusión se precipitó a partir de diferencias de cómo debería haber actuado el Gobierno nacional tras la exposición de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo. "¿Por qué creés que sí fueron a allanar a Spagnuolo, a los de el laboratorio y no fueron a allanar a Karina? ¿Será porque no tienen prueba suficiente?", le preguntó Brey a su compañera al aire Fractura Expuesta, su nuevo programa en Carnaval Stream. "Deberían, ¿o no?", soltó Fernández en tono provocador.

"A mí me encantaría que me digan 'no hay pruebas suficientes para llamarla'", continuó la ex de Matías Defederico. "¿Pero vos creés que la Justicia esto lo puede resolver tan rápido?", lanzó Brey con la celeridad suficiente como para que no queden dudas que, ante tantos que se escapan como rata por tirante, ella no se baja del barco libertario.

"No, justamente por eso: no quiero seguir con la duda y una persona en el poder", disparó Fernández, quien apoya a la gestión pero también tiene críticas de este calibre. "Pero Cinthia, con ese criterio mañana dice una cosa cualquiera de otro...", quiso explicar la conductora, pero no hizo falta porque la vedette la volvió a tapar. "Pero con ese criterio esperamos un montón y seguimos votando a gente que, por ahí, nos está robando", explicó. "Por ahí no. No estoy diciendo que nos esté robando", aclaró para cuidarse en términos legales.

Diego Spagnuolo, Karina y Javier Milei

Fernández expuso la crisis actual del Gobierno nacional cuando señaló que "todo el país está hablando de Karina Milei" y que "hay canciones diciendo 'la coimera'", en referencia al nuevo hit popular con la música de la cubana Guantanamera. "Está bien. Esos son jingles que, la verdad, no suman nada ni para un lado ni para el otro", sostuvo Brey con la clara intención de bajarle el precio.

En ese sentido, continuó con la política libertaria respecto al abstencionismo, que como oficialismo objetivamente le conviene. "¿Realmente creen que la gente se va a levantar un domingo a la mañana solamente porque ustedes les digan: 'tienen que venir a votar, necesitamos que vengan a votar'. No lo van a hacer", insinuó Brey.

Mariana Brey tiene un nuevo programa en Carnaval Stream.

Otra pelea

Fernández también se cruzó con Constantino por la obra pública. La periodista económica no toleró el discurso anti Estado de su compañera de stream. "A mí me gustaría hablar con números, porque decir pelotudeces delante mío no lo voy a permitir", lanzó la panelista en C5N. "Para mí la gente no vive de manera digna", la cruzó la ex Bailando por un Sueño. "Pero que no se hizo nada no", contestó Constantino. "Entonces no digas que digo estupideces, reconozcan lo que no hicieron", protestó Fernández.

Tras esto, la periodista dejó de opinar y dejó datos que enmudecieron a la bailarina. "Durante 2020 y 2023 en la provincia de Buenos Aires hicieron por el Ministerio de Obras Públicas nacional 2.292 obras, que alcanzaron a 135 distritos. Y la gestión anterior había dejado en ejecución 2308 obras. Absolutamente todas se frenaron", explicó.